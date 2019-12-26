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Четверг, 26.12.2019
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Дешевле и экологичнее: ученые нашли новый метод устранения разливов нефти

Дешевле и экологичнее: ученые нашли новый метод устранения разливов нефти
16:48 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Разливы нефти можно устранить, добавив местным микробам дополнительные гены.

Исследователи планируют использовать бактерии в борьбе с разливами нефти на суше и в море, снабдив их ферментами для расщепления углеводородов. Это может быть намного дешевле и экологичнее, чем другие методы очистки.,

В этом случае нефть разлагаются на более короткие соединения, углекислый газ и воду, которые присутствуют в окружающей среде и экологически безопасны. Ученые уже определили гены, которые ответственны за расщепление как линейных, так и циклических углеводородов, входящих в состав нефти. Теперь ученые надеются искусственно развить способность к нефтеокислению у морских бактерий, которые раньше не могли это делать.

"У нас пока нет действительно хороших способов ликвидации разливов нефти", — отмечает Кэтрин Френч из Калифорнийского университета в Беркли. "Другие методы включают в себя сброс загрязненной почвы в другое место или распыление химикатов, которые сами по себе могут нанести вред природе".

Ученые уверены, что в течение 2020 года они смогут развить в микроорганизмах эти функции искусственно. После этого микробы могут стать полноценными помощниками ликвидаторов подобных ЧП, как это уже происходило с нефтяным разливом компании BP в 2010 году в Мексиканском заливе.

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Микробы также расширят свой спектр расщепляемой нефти. Сейчас большинство из них могут справиться только с сырой нефтью, смешанной с природным газом, однако не могут расщеплять битум или более тяжелые масла.

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Исследование, Нефть, Экология, Ученые, Разлив нефти.
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