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Четверг, 26.12.2019
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Все плохо: выбросы углекислого газа достигли критического уровня

Все плохо: выбросы углекислого газа достигли критического уровня
22:02 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Новое исследование показало, что мировые выбросы углекислого газа выросли до максимального уровня.

Если тенденция продолжится, то страны, подписавшие Парижское соглашение, не смогут его выполнить.

Исследователи из Центра международных исследований климата и окружающей среды (CICERO) в Осло каждый год собирают данные о количестве парниковых газов, выбрасываемых человечеством в атмосферу планеты. В 2019 году, согласно их отчетам, выбросы углекислого газа выросли на 0,6% и достигли рекордного уровня.

Ученые добавили, что, по сравнению с количеством выбросов углекислого газа в начале 2000-х, когда они ежегодно увеличивались примерно на 3%, этот рост можно назвать небольшим. Однако важно, что тенденция к выбросам в 2019 году показывает, что "выбросы углекислого газа в мировом сообществе не снижаются и не соответствуют целям ООН".

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Чтобы добиться нулевого уровня выбросов, исследователи рекомендуют властям стран принять общенациональные стандарты экологически чистой энергии. Такой стандарт уже есть в некоторых штатах США — например, в Калифорнии, где на законодательном уровне с каждым годом должно вырабатываться больше возобновляемой энергии. С другой стороны, Огайо производит только 2,5% своей электроэнергии из возобновляемых источников.

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Экология, Климат, Углекислый газ, Выбросы, Изменение климата.
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