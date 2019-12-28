Обнаружена рыба, которая умеет ходить по дну (Видео)

Новости экологии:Исследователи смогли запечатлеть глубоководного удильщика, способного использовать для передвижения по грунту плавники подобно ногам.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) опубликовало ролик, снятый на глубине 900 метров в Мексиканском заливе.

Когда ученые отсматривали материал, снятый на подводную камеру, они не сразу узнали эту рыбу: сначала исследователи приняли ее за камень, который оторвался от дна.

Вес глубоководных удильщиков может достигать 50 кг, а длина — 1,5 метра. Плотный и липкий кожный покров с узорами идеален для маскировки на дне, что помогает этим хищникам охотиться на рыб вдвое больше их самих.

Удильщикообразными, или морскими чертями (Lophiiformes), называют отряд костистых рыб с весьма необычной внешностью. Чаще всего их твердые грудные плавники играют роль опоры. Удильщики обитают в море, чаще всего — на больших глубинах, хотя некоторые рыбы из семейства клоуновых (Antennariidae) могут жить на мелководье среди тропических коралловых рифов.