Скачать
Суббота, 28.12.2019
Итоги дня 27 декабря: замена Трубе и доступ к базам данных НАПК
Итоги дня 27 декабря: замена Трубе и доступ к базам данных НАПК
В Нью-Йорке утвердили бюджет ООН на следующий год
В Нью-Йорке утвердили бюджет ООН на следующий год
Команду Ярмоленко может возглавить экс-наставник МЮ
Команду Ярмоленко может возглавить экс-наставник МЮ
28 декабря - приметы и обряды в Трифонов день
28 декабря - приметы и обряды в Трифонов день

Обнаружена рыба, которая умеет ходить по дну (Видео)

Обнаружена рыба, которая умеет ходить по дну (Видео)
09:02 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: earth-chronicles.ru

Новости экологии:Исследователи смогли запечатлеть глубоководного удильщика, способного использовать для передвижения по грунту плавники подобно ногам.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) опубликовало ролик, снятый на глубине 900 метров в Мексиканском заливе. 

Когда ученые отсматривали материал, снятый на подводную камеру, они не сразу узнали эту рыбу: сначала исследователи приняли ее за камень, который оторвался от дна.

Вес глубоководных удильщиков может достигать 50 кг, а длина — 1,5 метра. Плотный и липкий кожный покров с узорами идеален для маскировки на дне, что помогает этим хищникам охотиться на рыб вдвое больше их самих. 

Лемуры могут изчезнуть из-за вырубки лесов и глобального потепления

Удильщикообразными, или морскими чертями (Lophiiformes), называют отряд костистых рыб с весьма необычной внешностью. Чаще всего их твердые грудные плавники играют роль опоры. Удильщики обитают в море, чаще всего — на больших глубинах, хотя некоторые рыбы из семейства клоуновых (Antennariidae) могут жить на мелководье среди тропических коралловых рифов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экология, Животные, Рыбы, Рыба которая умеет ходить по дну.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Неутешительный прогноз: ВИЧ начал эволюционировать
02 Цыганков на Бали устроил романтический вечер для любимой (Фото)
03 Трагедия в Казахстане: Зеленский соболезнует родным погибших
04 В Украину возвращается настоящая зима: прогноз погоды на выходные
05 Кабмин запустил е-ТТН: что это и зачем оно нужно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Ираке обстреляли базу США: погиб военный
В Ираке обстреляли базу США: погиб военный
МИД Франции вызвало посла Ирана из-за ареста ученых
МИД Франции вызвало посла Ирана из-за ареста ученых
В Украину возвращается настоящая зима: прогноз погоды на выходные
В Украину возвращается настоящая зима: прогноз погоды на выходные
Китай успешно испытал ракету-носитель (Видео)
Китай успешно испытал ракету-носитель (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь