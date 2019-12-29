Во всем виновато глобальное потепление: ледники быстро сокращаются

Новости экологии:Ученые из НАСА проанализировали снимки спутников и пришли к выводу, что ледники в среднем сократились на 5 км. за 50 лет.

Большая часть данных поступает благодаря спутнику Landsat или схожих аппаратов, которые в течение десятилетий снимали Землю с похожих точек. Однако и другие спутники НАСА фиксируют изменения, иногда в пределах одного-двух лет.

Снимки ледников, сделанные в период с 1972 по 2019 год, позволили гляциологу Марку Фэнстэстусту из Университета Аляски в Фэрбенксе создать шестисекундные клипы со временными интервалами, показывающими изменения формы ледников.

"Теперь у нас есть подробные записи, которые позволяют нам взглянуть на то, что произошло с ледниками, — отмечено в заявлении НАСА. Когда вы смотрите эти клипы, получаете представление о том, насколько динамичны эти системы и насколько неустойчив ледяной покров".

Ледники по-разному реагируют на глобальное потепление. Например, ледник Колумбия на Аляске долгое время был стабилен и его размеры не изменялись. Его активное таяние началось в середине 1980-х годов; сейчас его размер изменился на 20 км. Между тем, близлежащий ледник Хаббард за те же 48 лет сдвинулся всего на 5 км. однако в 2019 году от него откололся самый большой участок льда.

Михалеа Кинг, аспирантка Университета штата Огайо, изучала подробные снимки спутников, чтобы проанализировать влияние глобального потепления на 200 ледников. Она сделала вывод, что, за время наблюдений, они в среднем уменьшились на 5 км.