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Во всем виновато глобальное потепление: ледники быстро сокращаются

Во всем виновато глобальное потепление: ледники быстро сокращаются
17:19 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости экологии:Ученые из НАСА проанализировали снимки спутников и пришли к выводу, что ледники в среднем сократились на 5 км. за 50 лет.

Большая часть данных поступает благодаря спутнику Landsat или схожих аппаратов, которые в течение десятилетий снимали Землю с похожих точек. Однако и другие спутники НАСА фиксируют изменения, иногда в пределах одного-двух лет.

Снимки ледников, сделанные в период с 1972 по 2019 год, позволили гляциологу Марку Фэнстэстусту из Университета Аляски в Фэрбенксе создать шестисекундные клипы со временными интервалами, показывающими изменения формы ледников.

"Теперь у нас есть подробные записи, которые позволяют нам взглянуть на то, что произошло с ледниками, — отмечено в заявлении НАСА. Когда вы смотрите эти клипы, получаете представление о том, насколько динамичны эти системы и насколько неустойчив ледяной покров".

Ледники по-разному реагируют на глобальное потепление. Например, ледник Колумбия на Аляске долгое время был стабилен и его размеры не изменялись. Его активное таяние началось в середине 1980-х годов; сейчас его размер изменился на 20 км. Между тем, близлежащий ледник Хаббард за те же 48 лет сдвинулся всего на 5 км. однако в 2019 году от него откололся самый большой участок льда.

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Михалеа Кинг, аспирантка Университета штата Огайо, изучала подробные снимки спутников, чтобы проанализировать влияние глобального потепления на 200 ледников. Она сделала вывод, что, за время наблюдений, они в среднем уменьшились на 5 км.

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Экология, НАСА, Глобальное потепление, Ледники, Климат, Изменение климата.
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