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Кто виноват? Что стало причиной вымирания бескрылых гагарок
Кто виноват? Что стало причиной вымирания бескрылых гагарок

Кто виноват? Что стало причиной вымирания бескрылых гагарок

Кто виноват? Что стало причиной вымирания бескрылых гагарок
17:42 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости экологии:Исследователи обнаружили виновников вымирания северной версии пингвина.

Международная группа исследователей из США, Новой Зеландии, Норвегии и других стран изучили причины исчезновения бескрылых гагарок, которые полностью вымерли примерно к 1860 году.

В новом исследовании ученые попытались найти причины исчезновения бескрылых гагарок. Однако им не удалось обнаружить, что популяция этих животных уже была в упадке до того, как люди начали интенсивную охоту. Это говорит о том, что никакие другие факторы не повлияли на их гибель, и только активной охоты на животных со стороны человека было достаточно, чтобы вызвать вымирание.

Их выводы показали, что масштабная эксплуатация природных ресурсов потенциально может привести к вымиранию даже широко распространенных и мобильных видов в течение короткого периода времени.

Исследователи уже знали, что в течение малого ледникового периода из-за хищничества со стороны белых медведей численность бескрылой гагарки на большинстве островов сильно сократилась. Однако больше всего на их причины резкого спада популяции появлияла эксплуатация вида со стороны человека. Ученые раньше предполагали, что это была не единственная причина сокращения их популяции, однако теперь они уверены, что человек — главный виновник исчезновения животного.

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Охота на этих животных была относительно простой, поэтому к середине XVI века почти все гнездовые колонии, которые находились в европейской части Атлантического океана, были уничтожены. Несмотря на меры защиты (например, в 1794 году Великобритания запретила убивать птиц ради добычи пуха и яиц), популяция гагарок сократилась до нескольких десятков, а затем — исчезла совсем.

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Исследование, Экология, Животные, Вымирание, Бескрылые гагарки.
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