В разы превышает человеческое: ученые измерили скорость зрения соколов

Новости науки:Ученым удалось измерить скорость зрения соколов впервые в истории.

Шведские биологи из Лундского университета выяснили, что скорость зрения соколов и уровень их визуального восприятия в разы превышает человеческие показатели. Статья ученых опубликована в журнале Journal of Experimental Biology.

Соколы считаются одними из самых быстрых хищников на Земле. Свою жертву они могут найти на скорости до 320 км/ч, выследить ее поймать. Такое движение требует от птиц не только острого, но и очень быстрого зрения.

В рамках исследования ученые поставили эксперименты с тремя видами соколиных — горным балобаном, пустынным канюком и сапсаном-"универсалом". Скорость их зрения фиксировалась по реакции зрачков на быстро вспыхивающие и гаснущие на экране точки.

Различать две отдельные вспышки канюки переставали при частоте мигания в 77 Гц, балобаны — 102 Гц, сапсаны — 129 Гц. Для сравнения — максимальная скорость человеческого зрения составляет 50 Гц, но в среднем люди начинают видеть чреду отдельных картинок непрерывной лентой уже на скорости 25 Гц в секунду. Именно от этой скорости пошло понятие 25 кадра.