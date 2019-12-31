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В Танзании скончался самый старый носорог в мире

В Танзании скончался самый старый носорог в мире
08:42 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии:В возрасте 57 лет умерла самка носорога.

Самка носорога, которую считали самой старой в мире, умерла в Танзании в возрасте 57 лет.

Фаусту, восточного черного носорога, впервые заметили в кратере Нгоронгоро в 1965 году, когда ей было три года, сообщает ВВС.

Она жила на свободе более 54 лет, но проблемы со здоровьем в старости заставили ее последние несколько лет получать специализированную помощь в заповеднике.

Фауста никогда не имела детенышей - именно это, по мнению природоохранников в Нгоронгоро, могло поспособствовать ее долгой жизни.

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По состоянию на 2016 год Фауста имела проблемы со зрением и страдала от затяжных последствий нападений гиен.

"Злые животные, особенно гиены начали нападать на нее, и она получила очень серьезные раны, - рассказал доктор Фредди Манонги из управления охраны природы Нгоронгоро. - В 2016 году нам пришлось забрать ее из дикой природы и обеспечить ей специальный надзор".

Он добавил, что в тот день, когда Фауста умерла, родился другой носорог.

Позже господин Манонги в своем заявлении подчеркнул, что "записи свидетельствуют, что Фауста жила дольше всех носорогов в мире", и что она умерла по естественным причинам вечером 27 декабря.

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В дикой природе носороги обычно живут от 37 до 43 лет, в неволе - до 50 лет.

Восточный черный носорог находится под угрозой исчезновения. Этих животных осталось очень мало, потому они часто становятся жертвами браконьеров из-за их ценных рогов. Впрочем, их количество постепенно увеличивается.

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Танзания, Животные, Носорог, Альманах-2019, Самый старый носорог в мире.
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