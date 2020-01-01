Найден милейший тюленок, который наслаждается отдыхом на пляже

Новости экологии:Опубликованные им снимки животного облетели соцсети, вызвав неподдельный восторг пользователей.

Фотограф Йохан Сиггесон посетил местные пляжи Норфолка (Британия), где заснял милейшего тюлененка, который нежится на солнце и охотно позирует перед объективом.

По словам Сиггесона, в дни его путешествий в Норфолке была плохая погода с дождем и ветром. Привезти хорошие кадры фотограф уже не надеялся.

Но через некоторое время показалось солнце. Понежится в его лучах на пляж выбрался и тот самый тюлененок. Увидев, как животное машет в плавником, мужчина не устоял.

В довольном тюлененке пользователи соцсетей узнают себя: "Это прям я в отпуске", "Кажется, я этот тюлененок. К тому же по жизни", "Блин, это мое животное, сто процентов".

В целом же загорающие тюление в зимние месяцы - редкое явление на восточных побережьях Британии. Из этого можно сделать вывод, что Йохану Сиггесону повезло вдвойне.