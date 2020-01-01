Скачать
Среда, 01.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
В Украине начали действовать новые цены на газ
В Украине начали действовать новые цены на газ
Стоимость пропуска в морских портах снижается в несколько раз
Стоимость пропуска в морских портах снижается в несколько раз
Все дело в шляпе: как Шевченко встретил Новый год
Все дело в шляпе: как Шевченко встретил Новый год
В NASA планируют отыскать вторую Землю
В NASA планируют отыскать вторую Землю

Найден милейший тюленок, который наслаждается отдыхом на пляже

Смотрите фото (3)
Найден милейший тюленок, который наслаждается отдыхом на пляже
15:44 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: pixabay.com

Новости экологии:Опубликованные им снимки животного облетели соцсети, вызвав неподдельный восторг пользователей.

Фотограф Йохан Сиггесон посетил местные пляжи Норфолка (Британия), где заснял милейшего тюлененка, который нежится на солнце и охотно позирует перед объективом.

По словам Сиггесона, в дни его путешествий в Норфолке была плохая погода с дождем и ветром. Привезти хорошие кадры фотограф уже не надеялся.

Но через некоторое время показалось солнце. Понежится в его лучах на пляж выбрался и тот самый тюлененок. Увидев, как животное машет в плавником, мужчина не устоял.

Кто виноват? Что стало причиной вымирания бескрылых гагарок

В довольном тюлененке пользователи соцсетей узнают себя: "Это прям я в отпуске", "Кажется, я этот тюлененок. К тому же по жизни", "Блин, это мое животное, сто процентов".

В целом же загорающие тюление в зимние месяцы - редкое явление на восточных побережьях Британии. Из этого можно сделать вывод, что Йохану Сиггесону повезло вдвойне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Экология, Животные, Тюлень.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 За нетрезвое вождение с сегодняшнего дня наступает уголовная ответственность
02 Жители 20 городов будут платить за отопление на 30% меньше
03 Первый подарок в новом году: в Украине выросла "минималка"
04 Оригинальные поздравления с Новым годом 2020 в стихах и короткие СМС
05 1 января - приметы и обряды в день Бонифатия
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мокрый снег и ветер: прогноз погоды на 1 января
Мокрый снег и ветер: прогноз погоды на 1 января
Итоги дня 31 декабря: разговор Зеленского с Путиным и главные задачи на 2020 год
Итоги дня 31 декабря: разговор Зеленского с Путиным, новогодняя речь Президента
Письма и бандероли подорожали
Письма и бандероли подорожали
Королева Рания поздравила весь мир с Новым годом (Фото)
Королева Рания поздравила весь мир с Новым годом (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь