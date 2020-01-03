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Ученые в недоумении: у берегов Новой Зеландии появился таинственный горячий сгусток воды (Фото, Видео)

Ученые в недоумении: у берегов Новой Зеландии появился таинственный горячий сгусток воды (Фото, Видео)
15:34 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Масштабы скачка температуры вблизи малонаселенного архипелага Чатемские острова были аномальными.

Огромный участок теплой воды у берегов Новой Зеландии в настоящее время озадачивает ученых. Эта странная область воды в Тихом океане у берегов Новой Зеландии на 6°C горячее, чем обычно.

Подобно "горячей зоне" в 2014 году, которая опустошила морскую жизнь и кораллы вдоль Тихоокеанского Северо-Запада, существует аналогичное неизвестное явление у берегов Новой Зеландии, вызывающее всплеск температуры воды до 6°C выше среднего по массивному участку океана к востоку от Новой Зеландии.

Темно-красное пятно охватывает по меньшей мере миллион квадратных километров – почти 1,5 х размером с Техас или 4 раза размером с Новую Зеландию – в Тихом океане.

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По словам ведущих ученых, масштабы скачка температуры вблизи малонаселенного архипелага Чатемские острова были аномальными и росли в течение нескольких недель.

Это самый большой участок потепления выше среднего на планете прямо сейчас с нормальными температурами, достигающими около 15 ° C. Но на данный момент они составляют около 20°C.

Сравнение размеров горячей зоны и Новой Зеландии

Ученые говорят, что странное явление связано с сильной системой высокого давления и отсутствием ветра. Но это никак не связано с изменением климата.

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Это действительно не редкость, чтобы увидеть пятна более теплой воды от Новой Зеландии. Однако такая величина в четыре, пять, до шести градусов довольно необычна.

Может быть, это очень тонкий слой океана, который прогрелся, и там не было никакого ветра, чтобы охладить его в течение нескольких недель?

Антициклоны образуются, когда масса воздуха охлаждается, сжимается и становится более плотной, увеличивая массу атмосферы и давление приземного воздуха.

Всплеск океанского тепла в течение короткого периода времени может быть опасен для местной морской жизни, если он проникнет далеко за поверхность. Температура океана менее подвержена резким изменениям, чем на суше, из-за количества энергии, необходимой для нагрева области воды.

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Ученые начнут исследовать странный всплеск температуры в ближайшие несколько недель. Эти первые результаты также дадут более глубокое представление о его причине и местном воздействии.

Два лета назад морская жара (около 3°C выше среднего) в водах Новой Зеландии привела к тому, что тропические рыбы из Австралии были найдены вдоль побережья страны.

И что еще более страшно, еще одна аномалия тепла снова распространяется по Тихоокеанскому Северо-Западу, и это новое тепловое явление – с некоторой помощью из Фукусимы – возможно, сильно ударило по аляскинской треске.

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Новая Зеландия, Видео, Горячий сгусток воды.
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