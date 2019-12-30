Негативный прогноз: Северо-Атлантическое течение может полностью остановиться

Новости экологии:Ученые из нидерландского Гронингенского университета пришли к выводу, что Северо-Атлантическое течение может полностью остановиться до 2100 года.

Вероятность полной остановки Северо-Атлантического течения составляет около 15%, что достаточно большой показатель для подобных ситуаций. При этом ученые отмечают, что остановка будет временной — для более детального прогноза климатологам придется провести дополнительные исследования.

Согласно математическим моделям, система взаимосвязанных глубинных течений, которая переносит воду по всему океану и существует благодаря разному уровню солености и температуры воды в различных регионах планеты, будет существовать и через тысячи лет. При этом еще 3 млн лет назад эта система работала иначе, что могло привести к появлению ледникового периода. В некоторые периоды течения меняли свои направления, а в другие — вообще исчезали.

Ослабление Северо-Атлантического течения может произойти из-за таяния ледников Гренландии и увеличения уровня осадков в Северной Атлантике. Эти процессы насыщают приполярные воды большим количеством пресной воды, которая уменьшает разницу в уровне солености и температур между тропиками и арктическими участками океанов.

В ближайшее время нидерландские климатологи планируют провести повторные, более детальные и длительные расчеты для проверки этих выводов.

В случае, если их выводы окажутся правильными, температура в современной Европе и в европейской части России может сильно снизиться в ближайшие сто лет.