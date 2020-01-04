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Суббота, 04.01.2020
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В Республике Палау запретили использование солнцезащитных кремов

В Республике Палау запретили использование солнцезащитных кремов
16:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости экологии:Расположенная в Тихом океане страна Палау стала первой в мире, которая запретила солнцезащитные кремы, которые вредят кораллам и морской фауне.

Запрет действует с 1 января 2020 года. Теперь на территории государства запрещено хранить или продавать солнцезащитные кремы, в состав которых входит один из десяти токсичных ингредиентов, характерных для подобных кремов, пишет ВВС.

Среди них оксибензон и октиноксат, которые поглощают ультрафиолетовый свет. Штраф за нарушение запрета составляет тысячу долларов.

О новом законе стало известно еще в 2018 году. Его решили принять после того, как вещества, содержащиеся в солнечных кремах, были найдены в природных зонах Палау, а также в тканях морских животных. По словам представителей фонда "Коралловый риф", эти химикаты "чрезвычайно опасны для молодых особей многих видов дикой природы".

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"Мы должны жить и уважать окружающую среду, поскольку она – колыбель жизни", – сказал президент Палау Томас Ременгесау. Он призвал лидеров других государств взять с него пример и также запретить токсичные солнцезащитные кремы.

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Экология, Крем, Палау, Солнцезащитный крем, Республика Палау, Крем от солнца.
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