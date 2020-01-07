Скачать
Вторник, 07.01.2020
Зеленский и Помпео поговорили о ситуации на Ближнем Востоке
Зеленский и Помпео поговорили о ситуации на Ближнем Востоке
Новый посол Украины в США: Ельченко вручил Трампу верительные грамоты
Ельченко вручил Трампу верительные грамоты
Ибрагимович рассказал, чего хотел добиться в первом матче за Милан
Ибрагимович рассказал, чего хотел добиться в первом матче за Милан
Что подарить на Рождество 2020: в случае если вы еще не выбрали подарок родным и близким
Что подарить на Рождество 2020: в случае если вы еще не выбрали подарок родным и близким

Микроскопические спасители? Бактерии из гуминовых озер способны расщеплять микропластик

Микроскопические спасители? Бактерии из гуминовых озер способны расщеплять микропластик
02:26 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости экологии:Растущее количество пластиковых отходов достаточно давно волнует общество, однако ученые пока практически не исследовали возможные типы их биоразложения.

Микробы в гуминовых озерах создают омега-3 жирные кислоты из микропластика. К такому выводу пришли биологи из Университета Ювяскюля в Финляндии, которые специально использовали маркировку изотопами углерода, чтобы следить за движением полиэтилена в пищевой цепочке. Об этом пишет Nature.

Исследовательская группа из Университета Ювяскюля использовала маркировку изотопами углерода (13C-изотопом), чтобы проследить за судьбой полиэтилена в пищевой цепи. Оказалось, что микробы, проживающие в гуминовых озерах, могут преобразовывать пластический углерод в полезные жирные кислоты — омега-3 и омега-6.

"Мы хотели изучить, могут ли микробы, обладающие способностью разлагать сложные гуминовые соединения, также использовать микропластичные полимеры. И действительно, микропластическая деградация была более выражена микробами, происходящими из гуминовых озер, чем из озер чистой воды", - говорит доктор Сами Тайпале.

Картина, нарисованная природой: цветение фитопланктона в Ормузском проливе засняли из космоса

В дальнейшем исследователи намерены масштабировать эксперимент, чтобы узнать, какие типы биоразложения еще существуют у пластика.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бактерии, Биология, Микропластик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Неожиданные симптомы, которые указывают на сердечно-сосудистые заболевания
02 Визит Меркель к Путину: чего ожидает Украина
03 Правда ли что антиперспирант способен спровоцировать развитие рака?
04 Олег Винник и Александр Пономарев спели знаменитую колядку (Видео)
05 "Ожидание чуда": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Импичмент Трампа: экс-советник президента готов дать показания
Импичмент Трампа: экс-советник президента готов дать показания
Два австрийских ведомства подверглись хакерской атаке
Два австрийских ведомства подверглись хакерской атаке
Гончарук поздравил украинцев с Рождеством
Гончарук поздравил украинцев с Рождеством
Поздравление с Рождеством Христовым 2020: пожелания счастья и семейного тепла
Поздравление с Рождеством Христовым 2020: пожелания счастья и семейного тепла
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь