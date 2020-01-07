Микроскопические спасители? Бактерии из гуминовых озер способны расщеплять микропластик

Новости экологии:Растущее количество пластиковых отходов достаточно давно волнует общество, однако ученые пока практически не исследовали возможные типы их биоразложения.

Микробы в гуминовых озерах создают омега-3 жирные кислоты из микропластика. К такому выводу пришли биологи из Университета Ювяскюля в Финляндии, которые специально использовали маркировку изотопами углерода, чтобы следить за движением полиэтилена в пищевой цепочке. Об этом пишет Nature.

Исследовательская группа из Университета Ювяскюля использовала маркировку изотопами углерода (13C-изотопом), чтобы проследить за судьбой полиэтилена в пищевой цепи. Оказалось, что микробы, проживающие в гуминовых озерах, могут преобразовывать пластический углерод в полезные жирные кислоты — омега-3 и омега-6.

"Мы хотели изучить, могут ли микробы, обладающие способностью разлагать сложные гуминовые соединения, также использовать микропластичные полимеры. И действительно, микропластическая деградация была более выражена микробами, происходящими из гуминовых озер, чем из озер чистой воды", - говорит доктор Сами Тайпале.

В дальнейшем исследователи намерены масштабировать эксперимент, чтобы узнать, какие типы биоразложения еще существуют у пластика.