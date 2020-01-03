Картина, нарисованная природой: цветение фитопланктона в Ормузском проливе засняли из космоса

Новости мира:Взгляните, как выглядит из космоса цветение фитопланктона в главном нефтяном коридоре мира.

Каждый день корабли перевозят через Ормузский пролив около 20 миллионов баррелей (3 миллиона кубометров) сырой нефти — это почти четверть мирового потребления. Это один из самых главных нефтяных коридоров в мире.

6 октября при помощи инструмента OLI на спутнике Landsat 8 было получено это изображение завитков фитопланктона в Ормузском проливе.

Изображение напоминает рисунок акварелью, оно представляет собой синтез искусства и науки. Подобно фотографу, регулирующему освещение и использующему фильтры, Норман Кьюринг из группы по изучению океанической биологии НАСА применил различные программы и техники цветовой фильтрации, чтобы проявить мелкие детали в воде. Завихрения в богатой хлорофиллом воде вполне реальны — Кьюринг просто выделил и усилил определенные оттенки и тона, чтобы сделать биомассу более заметной.

Фитопланктон — это растительные организмы, служащие центром морской пищевой цепи. Обилие фитопланктона в воде зависит от наличия солнечного света и питательных веществ, но могут влиять и другие факторы: температура воды, соленость и глубина, ветры, количество морских животных, питающихся им. При определенных условиях популяции фитопланктона могут расти взрывными темпами, это явление называют цветением фитопланктона.