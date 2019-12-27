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Пятница, 27.12.2019
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Неизвестно как, но понятно почему: редкие животные и растения умеют собираться в группы

Неизвестно как, но понятно почему: редкие животные и растения умеют собираться в группы
17:53 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:Ученые выяснили, что редкие животные и растения научились собираться в группы для борьбы с хищниками.

Биологи из нескольких университетов Швеции и Швейцарии проанализировали 326 видов животных и растений по всему миру. Оказалось, что редкие виды фауны и флоры умеют объединяться для борьбы с более распространенными видами растений и животных.

Например, на островах Индонезии ученые наблюдали за колонией коралловых полипов вида Montipora digitata, которые являются доминирующим видом среди этой экосистемы в регионе. Однако монополии Montipora digitata противодействуют редкие виды — жгучие кораллы (Millepora) и кораллы, которые относятся к семейству Clavaria. Для того, что бы выжить, им приходится расти рядом друг с другом.

Конкретные механизмы, согласно которым редкие виды формируют такие группы, остаются неизвестными. Для этого нужны дальнейшие исследования - Биолог Маркус Штофель.

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Согласно теории эволюции Чарльза Дарвина, самые приспособленные виды с наибольшей популяцией обычно выживают своих малочисленных или менее приспособленных конкурентов. Исследование ученых показывает, что редкие виды научились сопротивляться более распространенным, однако пока неизвестно, каким образом работает этот механизм.

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Животные, Наука, Эволюция, Биология, Редкие животные.
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