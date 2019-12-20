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Венец эволюции? Почему человек переоценивает свои интеллектуальные способности

Венец эволюции? Почему человек переоценивает свои интеллектуальные способности
01:45 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: pixabay

Новости науки:Почему человек не такой умный, как все считают?

Как известно, наличие у человека интеллекта позволило нам однажды сделать то, на то не было способно ни одно другое живое существо на планете: мы научились добывать огонь, разработали медицину, тем самым повысив свою продолжительность жизни, слетали на Луну, а теперь еще готовимся и к полету на Марс.

Именно наличие интеллекта позволило людям начать доминировать над маленькой синей точкой в безбрежном космическом пространстве. Однако действительно ли человек является самым умным существом планеты?

Многие из вас понимают, что понятие ума и мудрости далеко не означает уровень вашего IQ. Тесты могут помочь уточнить многие умственные навыки, которые так или иначе связаны с академическими знаниями, однако даже обладатели высоких результатов тестирования могут легко провалиться при определении их социальной чувствительности, практического смысла и мудрости.

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Розалин Арден, исследователь интеллекта в Лондонской Школе Экономики, считает, что ни один результат прохождения тестов IQ не отражает всей сложности того, что значит быть умным. Интеллект человека складывается из гораздо более широкой и глубокой способности к пониманию нашего окружения, которое подразумевает осмысление полученного опыта, соответствующим образом изменяя поведение личности.

Исследователь считает, что не только человек обладает столь важной чертой, ведь без ее наличия ни одно живое существо планеты не смогло бы приспособиться к тем реалиям, в которых оно существует. В то время как осьминог способен решать головоломки, антилопа умеет оценивать и выявлять наиболее питательные травы — все это также можно считать интеллектуальными особенностями живых организмов.

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Несмотря на то, что человеческий мозг обладает довольно большими размерами относительно тела, большинство привычек человека так или иначе связано с нашим естественным инстинктом выживания.

Как сообщает портал newscientist.com, абсолютно все люди на Земле ограничены своей эволюционной историей, размерами и потребностями, что во многом схоже с другими представителями животного мира. Вместе с тем, интеллект человека в какой-то момент смог трансформироваться, приобретя способность к абстрактному мышлению и планированию, речи и общей проницательности.

Быть может, именно эти качества могут выделить нас среди остальных обитателей планеты Земля?

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Как выяснили ученые из Австралийского университета города Аделаиды, способность к речи далеко не определяет интеллект человека. Дело в том, что некоторые представители животного мира вполне могут общаться между собой, строя сложные социальные связи и отношения. Ярким примером наличия данной способности могут стать дельфины, у которых уже давно были обнаружены самосознание и речь с помощью свиста и щелчков.

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Другими представителями "интеллектуалов" животного мира являются свиньи, способные к обучению и развитию мыслительных процессов. Шимпанзе способны создавать сложные повседневные инструменты, а также владеют умением невербальной коммуникации; слоны умеют сопереживать, а овцы способны реагировать на эмоции. Так что же может выделить человека в плане интеллектуального развития? 

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Человек, Интеллект, Биология, Антропоцентризм.
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