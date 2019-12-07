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Не такие и простые: одноклеточные могут запоминать опасные вещества

Не такие и простые: одноклеточные могут запоминать опасные вещества
10:29 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:Ученые обнаружили память у некоторых простейших одноклеточных.

Оказалось, что некоторые инфузории могут запоминать информацию и даже вещества, которые для них вредны, и избегать их при следующей встрече. Выводы биологов из Гарвардского университета опубликовал научный журнал Current Biology.

Более 100 лет назад американский зоолог Герберт Спенсер Дженнингс выяснил, что одноклеточные организмы из числа ресничных инфузорий, которые принадлежат к виду Stentor roeselii, есть подвид памяти. Они могут использовать ее для того, чтобы совершать различные действия.

К такому выводу Дженнингс пришел после того, как пытался скормить инфузориям частицы кармина — едкой красной краски, которые вызывают у них раздражение. После неудачного столкновения, инфузории пытались отодвинуться в сторону, чтобы кусочки краски не попали внутрь их клетки.

Эти организмы сначала делают одну простую вещь, однако, если их стимулировать достаточно долго, они «решают» переключиться на другую стратегию поведения. У этих инфузорий нет мозга, однако в их клетках существует какой-то механизм, позволяющий им «менять мнение» через некоторое время - говорит математик и биолог из Гарварда Джереми Гунаварден.

По словам Джереми Гунавардена — автора современного эксперимента — он накормил Stentor roeselii пластиковыми шариками, которые раздражали инфузорий заметно сильнее, чем природный краситель.

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Оказалось, что Stentor roeselii рандомно сжимаются при контакте с пластиковыми шариками или сразу же открепляются от поедаемой органики с вероятностью 50% — то есть инфузории не всегда бегут от опасных для них веществ, но чаще всего они используют какие-то механизмы протопамяти для понимания безопасности того или иного материала. Однако как Stentor roeselii совершает этот выбор, пока неизвестно.

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Память, Наука, Биология, Одноклеточные, Организмы.
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