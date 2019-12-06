Электрический угорь зажег огни на рождественской елке (Видео)

Новости науки:Рыба, способная убить человека, радует посетителей аквариума, зажигая гирлянду.

Гости Аквариума Теннесси в городе Чаттануга в преддверии Рождества могут увидеть уникальное шоу — Мигель Ваттсон, зажигающий огни на праздничной елке. И нет, Мигель — не сотрудник аквапарка, а один из его обитателей, электрический угорь, получивший "фамилию" в честь единицы измерения мощности переменного тока.

К аквариуму подключили специальные датчики, которые улавливают электрические разряды Мигеля и преобразуют их в ток для рождественских гирлянд. "Быстрое, тусклое мигание вызвано частыми низковольтными разрядами, которые он испускает, когда пытается найти еду, — рассказывает аквариумист Кимберли Херт. — Более сильные вспышки вызваны ударами высокого напряжения, которые он генерирует, когда ест или возбужден".

Несмотря на внешнее сходство с настоящими угрями, Мигель Ваттсон, как и все электрические угри, относится к отряду гимнотообразных, или же южноамериканских ножетелок. Электрические органы занимают до ⅘ длины этих рыб. Мигель способен генерировать ток напряжением до 860 вольт и силой в один ампер. Удар взрослого угря способен убить человека и оглушить крупную лошадь.

ICYMI, here's a video of yours truly attempting to use my discharges to power the lights on a Christmas tree. (SPOILER ALERT ::: Of course I pull it off. My phenomenal cosmic — well, bio-electric — power is basically limitless.) pic.twitter.com/g4r5JPHWoH — (@EelectricMiguel) 2 декабря 2019 г.

В дикой природе электрические угри используют разряды для защиты от врагов и оглушения добычи. Однако не всегда это играет роль природного оружия: при помощи более слабых разрядов угри способны общаться друг с другом и отличать самцов от самок.

Видео, на котором можно увидеть, как Мигель Ваттсон зажигает гирлянду на елке, опубликовано в Twitter: у рыбы есть официальный аккаунт в этой соцсети. Каждый раз, когда Мигель генерирует особенно сильный разряд, в Twitter появляется новый пост со звукоподражанием типа "Дзынь!" или "Бах!". Сотрудники аквариума надеются, что представление с рождественской елкой поменяет отношение людей к электрическому угрю как к опасному виду.