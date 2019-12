Электрический угорь зажег огни на рождественской елке (Видео)

Гости Аквариума Теннесси в городе Чаттануга в преддверии Рождества могут увидеть уникальное шоу — Мигель Ваттсон, зажигающий огни на праздничной елке. И нет, Мигель — не сотрудник аквапарка, а один из его обитателей, электрический угорь, получивший "фамилию" в честь единицы измерения мощности переменного тока.

К аквариуму подключили специальные датчики, которые улавливают электрические разряды Мигеля и преобразуют их в ток для рождественских гирлянд. "Быстрое, тусклое мигание вызвано частыми низковольтными разрядами, которые он испускает, когда пытается найти еду, — рассказывает аквариумист Кимберли Херт. — Более сильные вспышки вызваны ударами высокого напряжения, которые он генерирует, когда ест или возбужден".

Несмотря на внешнее сходство с настоящими угрями, Мигель Ваттсон, как и все электрические угри, относится к отряду гимнотообразных, или же южноамериканских ножетелок. Электрические органы занимают до ⅘ длины этих рыб. Мигель способен генерировать ток напряжением до 860 вольт и силой в один ампер. Удар взрослого угря способен убить человека и оглушить крупную лошадь.

ICYMI, here's a video of yours truly attempting to use my discharges to power the lights on a Christmas tree. (SPOILER ALERT ::: Of course I pull it off. My phenomenal cosmic — well, bio-electric — power is basically limitless.) pic.twitter.com/g4r5JPHWoH

— (@EelectricMiguel) 2 декабря 2019 г.