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Электрический угорь зажег огни на рождественской елке (Видео)
Электрический угорь зажег огни на рождественской елке (Видео)

Электрический угорь зажег огни на рождественской елке (Видео)

Электрический угорь зажег огни на рождественской елке (Видео)
21:24 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Новости науки:Рыба, способная убить человека, радует посетителей аквариума, зажигая гирлянду.

Гости Аквариума Теннесси в городе Чаттануга в преддверии Рождества могут увидеть уникальное шоу — Мигель Ваттсон, зажигающий огни на праздничной елке. И нет, Мигель — не сотрудник аквапарка, а один из его обитателей, электрический угорь, получивший "фамилию" в честь единицы измерения мощности переменного тока.

К аквариуму подключили специальные датчики, которые улавливают электрические разряды Мигеля и преобразуют их в ток для рождественских гирлянд. "Быстрое, тусклое мигание вызвано частыми низковольтными разрядами, которые он испускает, когда пытается найти еду, — рассказывает аквариумист Кимберли Херт. — Более сильные вспышки вызваны ударами высокого напряжения, которые он генерирует, когда ест или возбужден".

Несмотря на внешнее сходство с настоящими угрями, Мигель Ваттсон, как и все электрические угри, относится к отряду гимнотообразных, или же южноамериканских ножетелок. Электрические органы занимают до ⅘ длины этих рыб. Мигель способен генерировать ток напряжением до 860 вольт и силой в один ампер. Удар взрослого угря способен убить человека и оглушить крупную лошадь.

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В дикой природе электрические угри используют разряды для защиты от врагов и оглушения добычи. Однако не всегда это играет роль природного оружия: при помощи более слабых разрядов угри способны общаться друг с другом и отличать самцов от самок.

Видео, на котором можно увидеть, как Мигель Ваттсон зажигает гирлянду на елке, опубликовано в Twitter: у рыбы есть официальный аккаунт в этой соцсети. Каждый раз, когда Мигель генерирует особенно сильный разряд, в Twitter появляется новый пост со звукоподражанием типа "Дзынь!" или "Бах!". Сотрудники аквариума надеются, что представление с рождественской елкой поменяет отношение людей к электрическому угрю как к опасному виду.

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Все по теме:

Рыба, Аквариум, Рождественская елка, Биология, Угорь, Электрический угорь.
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