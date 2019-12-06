Скачать
Пятница, 06.12.2019
Зеленский заверил участников Евромайдана, что не предаст интересов Украины
Зеленский заверил участников Евромайдана, что не предаст интересов Украины
Зеркаль: На мирное соглашение можно выйти за год
Зеркаль: На мирное соглашение можно выйти за год
Есть первая медаль! Джима завоевала "серебро" в Эстерсунде (Видео)
Есть первая медаль! Джима завоевала "серебро" в Эстерсунде (Видео)
А вы уже смотрели? Лучшие фильмы 2019 года по версии Американского института кино
Лучшие фильмы 2019 года по версии Американского института кино

Даже различают слова: собаки умеют анализировать человеческую речь

Даже различают слова: собаки умеют анализировать человеческую речь
03:12 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости науки:Новое исследование показало, что собаки понимают человеческую речь лучше, чем думали ученые

Собаки понимают человеческую речь намного лучше, чем считалось ранее: они могут отличать друг от друга похожие слова, даже если их произносят незнакомые им люди. Об этом пишет New Scientist.

Группа ученых из Университета Сассекса в Великобритании проигрывала 70 собакам разных пород записи, на которых люди произносили одни и те же шесть коротких слов. На слух эти слова отличались друг от друга только гласными звуками — например, hid ("прятаться" по-английски) или had ("иметь" по-английски).

Стандартные команды в ходе этого исследования не использовались, то есть собакам не говорили команды вроде "сидеть" или "ко мне", поскольку животные уже знали эти слова, а ученые хотели проводить эксперимент с ноля.

Триумф трансгуманизма: искусственные нейроны уже готовы к трансплантации

Голоса людей, которые произносили эти слова, были не знакомы собакам. Кроме того, ученые отрегулировали запись так, чтобы все звуки были одной высоты: собаки должны были оценивать только разницу между гласными, а не громкость звуков.

В итоге ученые пришли к выводу, что животные могут отличать одно слово от другого даже по одному звуку. Если они шевелили ушами, то ученые приходили к выводу, что животное считало это слово новым. При этом если собака понимала, что уже слышала это слово, она просто теряла интерес к нему.

Ранее считалось, что только человек может таким образом распознавать человеческую речь, поэтому собака стала первым живым существом, которое также может анализировать человеческую речь.

На 3D принтере распечатали человеческую трахею, однако вживить ее пока не могут

Однако ученые не смогли решить, понимают ли собаки смысл слов, которые слышат. В дальнейшем они начнут проводить исследования именно этого аспекта взаимодействия собаки и человека.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Собаки, Речь, Биология.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Между Трампом и Путиным: президент Украины украсил обложку Time (Фото)
02 "Я поседела, когда мне было за 20": невеста Киану Ривза откровенно отреагировала на критику ее имиджа
03 Пристайко покинет Украину в середине февраля
04 Ермак: Киев готов "построить стену" на Донбассе
05 "Есть только один Роналдо - бразилец": Ибрагимович знатно потроллил Криштиану
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СМИ: экс-нардеп Онищенко ждет экстрадиции
СМИ: экс-нардеп Онищенко ждет экстрадиции
&quot;Нормандский саммит&quot;: Зеленский позвонил Макрону
"Нормандский саммит": Зеленский позвонил Макрону
Готов поучаствовать в президентской гонке? Яценюк сделал неоднозначное заявление
Яценюк сделал неоднозначное заявление
Рецепт дня: мужской горячий, закусочный торт
Рецепт дня: мужской горячий, закусочный торт
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь