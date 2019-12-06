Даже различают слова: собаки умеют анализировать человеческую речь

Новости науки:Новое исследование показало, что собаки понимают человеческую речь лучше, чем думали ученые

Собаки понимают человеческую речь намного лучше, чем считалось ранее: они могут отличать друг от друга похожие слова, даже если их произносят незнакомые им люди. Об этом пишет New Scientist.

Группа ученых из Университета Сассекса в Великобритании проигрывала 70 собакам разных пород записи, на которых люди произносили одни и те же шесть коротких слов. На слух эти слова отличались друг от друга только гласными звуками — например, hid ("прятаться" по-английски) или had ("иметь" по-английски).

Стандартные команды в ходе этого исследования не использовались, то есть собакам не говорили команды вроде "сидеть" или "ко мне", поскольку животные уже знали эти слова, а ученые хотели проводить эксперимент с ноля.

Голоса людей, которые произносили эти слова, были не знакомы собакам. Кроме того, ученые отрегулировали запись так, чтобы все звуки были одной высоты: собаки должны были оценивать только разницу между гласными, а не громкость звуков.

В итоге ученые пришли к выводу, что животные могут отличать одно слово от другого даже по одному звуку. Если они шевелили ушами, то ученые приходили к выводу, что животное считало это слово новым. При этом если собака понимала, что уже слышала это слово, она просто теряла интерес к нему.

Ранее считалось, что только человек может таким образом распознавать человеческую речь, поэтому собака стала первым живым существом, которое также может анализировать человеческую речь.

Однако ученые не смогли решить, понимают ли собаки смысл слов, которые слышат. В дальнейшем они начнут проводить исследования именно этого аспекта взаимодействия собаки и человека.