Южное Эль-Ниньо двигается на восток: причина

Новости экологии:Изменения климата заставили Южное Эль-Ниньо смещаться на восток.

Южное Эль-Ниньо смещается на восток из-за глобального потепления, выяснила международная группа ученых из Китая, Великобритании и США. Эти изменения внесут больше неопределенности в климатические модели и станут результатом непредсказуемых изменений климата в восточной части Тихого океана. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, представлено на заседании Метеорологического бюро в Великобритании.

Эль-Ниньо — это климатическое явление, которое характеризуется отклонением температуры поверхности океана в экваториальной части в большую сторону от средних значений. Это приводит к изменениям климата в различных регионах Земли, в частности влияет на объем осадков и погоду.

Климатологи прогнозировали его появление в 2019 году на уровне 85% — это явление действительно привело к сильным засухам и изменению климата. До этого последнее подобное явление произошло в 2015 году: тогда более 100 млн людей на юге Африки, в Азии и Латинской Америке из-за засух столкнулись с дефицитом воды.

Мы обнаружили, что в условиях глобального потепления ослабленный восточный пассат над тропической частью Тихого океана ослабил меридиональную циркуляцию субтропических ветров и вызвал сужение меридионального размаха Южного Эль-Ниньо. Это означает, что аномальные температуры поверхности моря, связанные с этим явлением, сдвинулись на восток в район экватора, - Бо Ву, ведущий автор исследования.

В исследовании отмечается, что сдвиг Южного Эль-Ниньо на восток приведет к увеличению уровня осадков в экваториальном центрально-восточном районе Тихого океана.