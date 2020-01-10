Скачать
Пятница, 10.01.2020
США передали Зеленскому данные по авиакатастрофе в Иране
США передали Зеленскому данные по авиакатастрофе в Иране
Киевляне получат платежки за декабрь со сниженными счетами
Киевляне получат платежки за декабрь со сниженными счетами
Девять украинцев вошли в топ-1000 боксеров всех времен
Девять украинцев вошли в топ-1000 боксеров всех времен
Экстренное собрание: почему Елизавета II созвала всех представителей монархии
Елизавета II созвала всех представителей монархии

Поднялись выше: впервые на верхних склонах Эвереста найдены растения

Поднялись выше: впервые на верхних склонах Эвереста найдены растения
15:31 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Новые исследования показывают, что растительность в районе Эвереста и в Гималаях увеличивается.

Ученые проанализировали снимки верхних склонов Эвереста, полученные со спутников за последние 20 лет. Оказалось, что за эти годы растительный покров Гималаев быстро поднимался вверх и достиг отметки в 5,5 тыс. метров.

Больше всего ученые изучали так называемую субнивальную зону — склоны, которые почти непригодны для жизни растений и животных из-за крайне низких температур, где ледников уже нет или где они появляются лишь временно.

Эти участки Гималаев практически не изучены, отмечают ученые. При этом их облик быстро меняется из-за таяния ледников. В общей сложности климатологи обнаружили растения на 75% участков Гималаев, где раньше их никогда не существовало.

Южное Эль-Ниньо двигается на восток: причина

Растения за последние 20 лет поднялись практически на тысячу метров, говорится в исследовании. Быстрее всего этот показатель рос за последние 12 лет. В результате этих процессов зона с растениями в горах Непала стала в 15 раз больше, чем вся зона отложений и льда на вершинах гор.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экология, Глобальное потепление, Климат, Эверест, Растение, Изменение климата.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шапки тоже бывают модными: тренды зимы 2019-2020 (Фото)
02 Это самое настоящее зло: почему повторно пить из пластиковых бутылок опасно
03 США передали Зеленскому данные по авиакатастрофе в Иране
04 Настоящая красотка: украинская телеведущая разделась на пляже (Фото)
05 Что же пошло не так? Алена Винницкая откровенно рассказала о личном
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кабмин повысил зарплату генпрокурору
Кабмин повысил зарплату генпрокурору
Появилось видео с &quot;черным ящиком&quot; самолета МАУ
Появилось видео с "черным ящиком" самолета МАУ
Крушение самолета МАУ в Иране: место катастрофы зачистили бульдозерами
Место крушения самолета МАУ зачистили
Звезда сериала &quot;Американская история ужасов&quot; умер в 27 лет
Звезда сериала "Американская история ужасов" умер в 27 лет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь