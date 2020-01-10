Поднялись выше: впервые на верхних склонах Эвереста найдены растения

Новости экологии:Новые исследования показывают, что растительность в районе Эвереста и в Гималаях увеличивается.

Ученые проанализировали снимки верхних склонов Эвереста, полученные со спутников за последние 20 лет. Оказалось, что за эти годы растительный покров Гималаев быстро поднимался вверх и достиг отметки в 5,5 тыс. метров.

Больше всего ученые изучали так называемую субнивальную зону — склоны, которые почти непригодны для жизни растений и животных из-за крайне низких температур, где ледников уже нет или где они появляются лишь временно.

Эти участки Гималаев практически не изучены, отмечают ученые. При этом их облик быстро меняется из-за таяния ледников. В общей сложности климатологи обнаружили растения на 75% участков Гималаев, где раньше их никогда не существовало.

Растения за последние 20 лет поднялись практически на тысячу метров, говорится в исследовании. Быстрее всего этот показатель рос за последние 12 лет. В результате этих процессов зона с растениями в горах Непала стала в 15 раз больше, чем вся зона отложений и льда на вершинах гор.