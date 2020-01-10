В Индонезии обнаружили сразу 10 видов певчих птиц

Новости экологии:Ученые планируют продолжить разведочные работы в Индонезии и планируют дальнейшие экспедиции.

Десять новых видов певчих птиц были обнаружены на трех удаленных индонезийских островах. Этот новый вид птиц, обнаруженный в таком небольшом географическом районе за более чем 100 лет.

В мире насчитывается почти 11 000 известных видов птиц. В 1946 году биолог-эволюционист Эрнст Майр предположил, что вряд ли осталось более 100 видов неизвестных птиц, и до 1990-х годов он был прав, говорят исследователи в журнале Science, передает Урядовий кур'єр.

Команда под руководством Фрэнка Райндта из Отделения биологических наук Национального университета Сингапура исследовала острова Талиабу, Пеленг и Батудака у восточного побережья Сулавеси в надежде найти новые виды птиц.

Три острова, которые ученые называют "потерянным миром в Уоллас", были выбраны из-за глубины океана, который их омывает. Это говорит о том, что даже когда уровень моря был гораздо ниже, вряд ли был сухопутный мост, соединяющий их с другими островами.

"Эта особенность делает эти острова многообещающими кандидатами, где сохранились эндемичные виды, которых нет в других местах на Земле", – сказал Фрэнк Рейндт Newsweek. "Эти острова также оказались среди тех, которые реже посещали коллекционеры в 19-м начале 20-го веков, что позволяет предположить, что другие виды все еще здесь могут сохраниться".

Ученые провели шесть недель на островах и за это время обнаружили пять новых видов певчих птиц и пять новых подвидов.

"История открытий новых видов птиц за последние 50 лет научила нас тому, что, хотя существует множество неописанных видов, редко можно найти несколько из них в одном и том же месте", – говорит ученый.

Среди новых видов ярко окрашенные птицы, такие как мизомела Талиабу и ловец мух джунглей, а также птицы с более приглушенным оперением, такими как камышевка Талиабу и конек Талиабу – фаворит Рейндта.

"Маленькая, коричневая и незаметная для непрофессионала, а отличительная черта этой птицы – крикетоподобная вокализация", – пояснил ученый.

Райндт рассказал, что они планируют продолжить разведочные работы в Индонезии и планируют дальнейшие экспедиции. Он сказал, что его команда надеется, что другие биологи отправятся на поиски новых видов на этих изолированных островах.

"Птицы – самые известные животные на Земле, поэтому там обязательно будет гораздо больше лягушек, насекомых и ящериц", – сказал он.