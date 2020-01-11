Исполинские козодои: немного фактов о птичке поту (Фото)

Часто бывает, что милые зверушки смотрятся на фотографиях лучше, чем люди. Если бы среди животных проводили конкурс на лучшую морду года, то первое место, однозначно, заняла бы эта милаха - венесуэльская птичка поту или лесной козодой. Фонтан эмоций, которые отображаются на этом пернатом "личике", - просто сражают наповал.
Поту (семейство Исполинские козодои) - это группа воробьинообразных птиц, родственных с настоящими козодоями и лягушкоротами.
Насчитывается 7 видов этих милых птичек.
Они населяют тропические леса Центральной и Южной Америки.
Поту - ночные птички, которые охотятся на насекомых с наступлением темноты. Быстрые и ловкие, поту ловят мух на лету.
Днем, маленькие охотники отдыхают на пнях деревьях, а их окрас делает их почти незаметными на фоне древесной коры.
Птички несут только по одному яйцу, которое оставляют прямо на пне.
Их необычные мордашки с клювами никого не оставят равнодушным.
Птицы, выражение мордашек которых говорит ярче всех слов, даже не подозревают, насколько они харизматичны. Многим знаменитостям не мешало бы поучиться у этих позеров, как правильно вести себя перед камерой. Природа умеет шутить - главное, уметь замечать ее юмор.