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Исполинские козодои: немного фактов о птичке поту (Фото)

Смотрите фото (9)
Исполинские козодои: немного фактов о птичке поту (Фото)
15:43 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости экологии:Венесуэльская птичка поту строит глазки лучше, чем звезды.

  • 1

    Часто бывает, что милые зверушки смотрятся на фотографиях лучше, чем люди. Если бы среди животных проводили конкурс на лучшую морду года, то первое место, однозначно, заняла бы эта милаха - венесуэльская птичка поту или лесной козодой. Фонтан эмоций, которые отображаются на этом пернатом "личике", - просто сражают наповал.

    Поту (семейство Исполинские козодои) - это группа воробьинообразных птиц, родственных с настоящими козодоями и лягушкоротами.

  • 2

    Насчитывается 7 видов этих милых птичек.

  • 3

    Они населяют тропические леса Центральной и Южной Америки.

  • 4

    Поту - ночные птички, которые охотятся на насекомых с наступлением темноты. Быстрые и ловкие, поту ловят мух на лету.

  • 5

    Днем, маленькие охотники отдыхают на пнях деревьях, а их окрас делает их почти незаметными на фоне древесной коры.

  • 6

    Птички несут только по одному яйцу, которое оставляют прямо на пне.

  • 7

    Их необычные мордашки с клювами никого не оставят равнодушным.

  • 8

    Птицы, выражение мордашек которых говорит ярче всех слов, даже не подозревают, насколько они харизматичны. Многим знаменитостям не мешало бы поучиться у этих позеров, как правильно вести себя перед камерой. Природа умеет шутить - главное, уметь замечать ее юмор.

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Венесуэла, Фауна, Поту, Венесуэльская птица, Исполинские козодои.
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