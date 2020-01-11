Исполинские козодои: немного фактов о птичке поту (Фото)

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Часто бывает, что милые зверушки смотрятся на фотографиях лучше, чем люди. Если бы среди животных проводили конкурс на лучшую морду года, то первое место, однозначно, заняла бы эта милаха - венесуэльская птичка поту или лесной козодой. Фонтан эмоций, которые отображаются на этом пернатом "личике", - просто сражают наповал.

Поту (семейство Исполинские козодои) - это группа воробьинообразных птиц, родственных с настоящими козодоями и лягушкоротами.