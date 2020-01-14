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За последние 30 лет темпы нагревания океана выросли в 4,5 раза: чем это грозит человечеству

За последние 30 лет темпы нагревания океана выросли в 4,5 раза: чем это грозит человечеству
01:34 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости экологии:Темпы нагревания океана достигли рекордных значений.

Исследование международной команды ученых показало, что температура океана достигла рекордных значений. Они отметили, что это доказывает "неопровержимое и ускоряющееся" нагревание планеты, сообщает The Guardian.

Мировой океан является наиболее четкой мерой климатической ситуации, поскольку он поглощает более 90% тепла, которые выделяются при сжигании ископаемого топлива, уничтожении лесов и других видах человеческой деятельности.

Новый анализ показывает, что за последние пять лет вода в океанах была теплее, чем когда-либо ранее. Кроме того, температура в океанах бьет рекорды уже в течение десяти лет. В анализе используются океанические данные из всех имеющихся источников. Большая часть данных поступает от 3800 свободно дрейфующих буев, рассеянных по океанам, а также от торпедных батитермографов.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что по мере накопления парниковых газов в атмосфере океан утепляется быстрыми темпами. Скорость этого процесса с 1987 по 2019 год была в 4,5 раза быстрее, чем с 1955 по 1986 год. В подавляющем большинстве океанических регионов наблюдается рост тепловой энергии.

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Эти изменения приводит к более сильным бурям и более экстремальным погодным условиям, отмечают исследователи. Кроме того, они предполагают, что к концу века уровень моря повысится примерно на метр, что приведет к перемещению 150 млн человек по всему миру.

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Мировой океан, Глобальное потепление, Изменения Климата.
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