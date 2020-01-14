"Песок с покрытием": новый материал способен удалять тяжелые металлы из дождевой воды

Новости экологии:Материал на основе песка очистит загрязнения в дождевой воде на раз-два.

Инженеры из Университета Беркли разработали песок с минеральным покрытием, способный впитывать такие токсичные металлы как свинец и кадмий. Вместе со способностью уничтожать органические загрязнители, например, бисфенол А, этот материал может помочь в использовании дождевой воды — обильного, но вследствие загрязнения тяжелыми металлами малоиспользуемого источника воды.

Чтобы создать фильтрующую среду, ученые покрыли частицы песка оксидом марганца — природным нетоксичным минералом, обычно встречающимся в почве.

Исследователи знали, что природные минералы, которые они наносили на песок, могут реагировать с органическими загрязнителями, например, с пестицидами в дождевой воде. Однако способность такого покрытого минералами песка также удалять и вредные металлы при фильтрации также может позволить использовать те водные запасы, которые раньше не принимались во внимание.

Исследователи говорят, что их "песок с покрытием" можно использовать для очистки воды например на стоянках, где дождевую воду можно собирать и очищать. По их оценкам, материал может удалять металлы из дождевой воды более десяти лет, направляя воду после очистки в подземные водоносные горизонты. Уже началась работа по изучению того, насколько хорошо этот материал работает в больших масштабах.