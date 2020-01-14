Йод "виноват": озоновый шар стратосферы Земли "потерял" семь процентов

Новости экологии:Неорганический йод ответственен за потерю семи процентов озонового слоя в стратосфере Земли.

Йод, который содержится в антропогенных выбросах, приводит к разрушению озонового слоя и производит новые частицы, которые меняют состав облаков в тропосфере и их отражающие свойства.

Если влияние йода в нижних слоях атмосферы изучено достаточно хорошо, то о последствиях превышения содержания вещества в стратосфере пока известно немного.

Исследователи под руководством профессора Теодора Кенига из Университета Колорадо решили закрыть этот пробел, проанализировав содержание радикалов монооксида йода в стратосфере с помощью масс-спектрометра высокого разрешения CU HR-AMS.

Исследование показало, что в содержание йода в этом слое составляет около 0,8 триллионных долей от общего объема. Предполагается, что радикалы монооксида йода попадают в стратосферу в результате реакции с частицами льда в верхней тропосфере.

Высокое содержание йода в стратосфере, по оценке ученых, привело к потере семи процентов озонового слоя.