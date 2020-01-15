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Глобальное потепление: самые живучие организмы оказались уязвимы к повышениям температуры

Глобальное потепление: самые живучие организмы оказались уязвимы к повышениям температуры
15:13 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости экологии:Одни из самых живучих существ, тихоходки, оказались уязвимы к изменениям климата сильнее, чем считали ученые.

Тардиграды или тихоходки — самые живучие из известных науке организмов на Земле благодаря своей способности проводить глубокую приостановку всех процессов в организме.

В результате организмы впадают в спячку, больше похожую на смерть. Это позволяет им долгое время обходиться без пищи, воды и кислорода, а также переносить экстремальные температуры, давление на дне океана и вакуум в космосе.

В новом исследовании ученые рассчитали срединную летальную температуру — то есть повышение температуры воздуха, которое приведет к смерти 50% всей популяции тихоходок, как активных, так и находящихся в своеобразной спячке.

Моделирование показало, что этот показатель составляет всего 37,1 °C для активных особей и 63,1 ° C для тихоходок, которые впали в спячку. В первом случае речь идет о резком повышении температуры до этого уровня — если дать организмам привыкнуть к изменениям, летальная температура возрастет до 37,6 °C. Авторы работы отмечают, что это намного меньше того повышения температуры, которое станет следствием глобального потепления.

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"Из этого исследования мы можем сделать вывод, что активные тардиграды уязвимы к высоким температурам, хотя кажется, что эти организмы могли бы акклиматизироваться при повышении температуры. Тихоходки, находящиеся в спячке, намного более гибкие и могут выдерживать куда большие температуры. Однако однажды они проснутся — что может привести к их гибели" - Рикардо Нивес, ведущий автор исследования.

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Экология, Организм, Климат, Тихоходки, Тардиграды.
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