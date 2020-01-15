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В Южной Америке обнаружено 15 новых видов насекомых-паразитов

В Южной Америке обнаружено 15 новых видов насекомых-паразитов
19:56 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости экологии:Acrotaphus - паразитические осы, способные управлять поведением хозяев.

Паразитические осы-наездники Ichneumonoidea - одна из самых обширных групп насекомых, да и животных вообще. По некоторым оценкам, она включает порядка 80 тысяч видов, более половины которых остаются неописанными. Однако ученые понемногу заполняют белые пятна в классификации ихневмоноид. В статье, опубликованной в журнале Zootaxa, описаны сразу полтора десятка новых видов, обитающих во влажных лесах Амазонки и Анд.

Биоразнообразие паразитических ос изучила команда энтомологов из Бразилии и Финляндии под руководством профессора Университета Турку Илари Сааксьярви (Ilari Sääksjärvi). Главным объектом их интереса выступают наездники из рода Acrotaphus, в котором до сих пор насчитывалось около десяти видов, как правило, яркоокрашенных. В ходе нескольких экспедиций в джунгли низменностей Амазонки, а также в горные леса Анд, постоянно увлажняемые туманными ветрами от океана, ученые обнаружили и описали еще 15 видов Acrotaphus.

Наездники Acrotaphus выступают специализированными паразитами тропических пауков. Атакуют их самки, временно парализуя жертву токсином, после чего не спеша откладывают в ее тело одно-единственное яйцо. Со временем вылупившаяся личинка поедает паука изнутри. Илари Сааксьярви и его соавторы отмечают, что эти осы демонстрируют также редкую и пугающую адаптацию - способность до определенной степени манипулировать поведением хозяина.

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Незадолго до окончательной гибели наполовину съеденное животное внезапно принимается за сооружение паутины. Однако сеть эта готовится не для добычи: словно управляемый зомби, паук сплетает небольшой и плотный кокон для своего убийцы. Личинка переползает в него, покидая умирающее тело, и продолжает развитие в этом безопасном убежище.

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Осы, Насекомые, Насекомые-паразиты, Acrotaphus.
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