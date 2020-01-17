Очень "горячий": 2019 стал самым жарким годом за всю историю наблюдений

Новости экологии:Согласно докладу Всемирной метеорологической организации, средняя температура оказалась на 1,1 °C выше, чем в доиндустриальную эпоху.

Средняя температура с 1850 по 1900 годы является основой для оценки климатических изменений — сравнивая годовую температуру со средней за этот период, метеорологи определяют, насколько растет среднемировая температура.

В качестве основы для оценки исследователи использовали усредненные данные с наземных метеостанций и спутников, собранные за 12 месяцев NOAA, NASA, а также несколькими другими метеорологическими организациями.

Анализ данных показал, что в 2019 году рост среднегодовой температуры составил рекордные 1,1 °C, превысив максимальные значения, зафиксированные в 2016 и 2018 годах.

Авторы доклада отмечают, что и средняя температура за пятилетний период (с 2015 по 2019 годы), и средняя температура за десятилетний период (с 2010 по 2019 годы) выросли по сравнению с доиндустриальными значениями.

Причиной этого стал рост концентрации углекислого газа в атмосфере. Если такая тенденция продолжится, к концу XXI века метеорологи прогнозируют рост температуры на 3-5 °C.