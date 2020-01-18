Застревают в челюстях и желудках: тигровые акулы страдают от рыболовных крючков

Новости экологии:Акулы не в состоянии самостоятельно вытянуть рыболовные крючки из тела.

Миллионы акул во всем мире ежедневно страдают от рыболовных крючков, которые остаются в теле животных до 7 лет. При этом акулы не могут их вывести самостоятельно.

Согласно новым исследованиям Гавайского университета, рыболовные крючки цепляются за кожу и рот акул и остаются там многие годы, что вызывает серьезные проблемы со здоровьем, в частности, внутреннее кровотечение и некроз тканей.

С 2011 по 2019 годы морские биологи выслеживали тигровых акул у Таити и обнаружили, что у 38% был хотя бы один рыболовный крючок.

Коммерческие рыбаки используют специальные рыболовные сетки с десятками тысяч таких крючков. Их выбрасывают в океан и оставляют на морском дне или крепят на поверхность океана с помощью поплавков.

Такие рыбаки в основном охотятся на ценную рыбу – тунец и меч-рыбу. Однако и другие рыбы могут оказаться в плену крючков.

Рыбаки в основном не ловят акул – акул просто привлекают их приманки. Если акулы зацепились за такую ловушку, то часто вырываются из нее, перекусывая сетку челюстями, объясняют исследователи.

После таких приключений акулы могут уплыть с крючками, врезанными в желудки, горло, нос или вокруг челюстей. Ученые вместо этого предлагают перейти на использование крючков из углеродистой стали, которые выпадут из тела акул гораздо раньше.