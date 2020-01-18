Одно из крупнейших вымираний в истории человечества: морские птицы массово гибнут от голода

Новости экологии:Миллион морских птиц погибли за год из-за потепления воды в океане.

Ученые из Университета Вашингтона выяснили, что потепление воды в океане спровоцировало гибель миллиона морских птиц менее, чем за год — одно из крупнейших массовых вымираний в истории человечества.

Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что сильная жара, впервые начавшаяся в 2013 году и усилившаяся с лета 2015 по 2016 года нагрела участок протяженностью 1600 км в Тихом океане на 3-6°C.

В результате, гребень высокого давления успокоил воды океана, оставив без штормов, чтобы помочь ей остыть. Это нанесло сильный ущерб морской экосистеме региона. Произошло сокращение водорослей, которыми питались целый ряд животных.

При этом массово зацвели вредные водоросли, также убив много животных.

Это привело к истощению от голода птиц и их массовому вымиранию.