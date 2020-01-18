Скачать
Суббота, 18.01.2020
Зарплаты правительства: сколько получают министры
Зарплаты правительства: сколько получают министры
Допросы в ГБР: Порошенко изменил планы
Допросы в ГБР: Порошенко изменил планы
Украинец Ткаленко завоевал серебро в гонке преследования на Кубке IBU в Осрбли
Украинец Ткаленко завоевал серебро
Застревают в челюстях и желудках: тигровые акулы страдают от рыболовных крючков
Тигровые акулы страдают от рыболовных крючков

Одно из крупнейших вымираний в истории человечества: морские птицы массово гибнут от голода

Одно из крупнейших вымираний в истории человечества: морские птицы массово гибнут от голода
14:56 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay

Новости экологии:Миллион морских птиц погибли за год из-за потепления воды в океане.

Ученые из Университета Вашингтона выяснили, что потепление воды в океане спровоцировало гибель миллиона морских птиц менее, чем за год — одно из крупнейших массовых вымираний в истории человечества.

Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что сильная жара, впервые начавшаяся в 2013 году и усилившаяся с лета 2015 по 2016 года нагрела участок протяженностью 1600 км в Тихом океане на 3-6°C.

В результате, гребень высокого давления успокоил воды океана, оставив без штормов, чтобы помочь ей остыть. Это нанесло сильный ущерб морской экосистеме региона. Произошло сокращение водорослей, которыми питались целый ряд животных.

За последние 30 лет темпы нагревания океана выросли в 4,5 раза: чем это грозит человечеству

При этом массово зацвели вредные водоросли, также убив много животных.

Это привело к истощению от голода птиц и их массовому вымиранию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Птицы, Глобальное потепление, Вымирание.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Минирование побережья Азовского моря: заявление Штаба ООС
02 Сегодня украинцы отмечают Крещенский Сочельник: что нельзя делать на Голодную кутью
03 18 января - приметы и обряды в канун Крещения Господня
04 Полиция остановила авто Усика: реакция боксера (Видео)
05 Добавь в рацион: продукты, которые укрепят ваше сердце (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зима близко: прогноз погоды на выходные
Зима близко: прогноз погоды на выходные
Умут, Дьйомерси, Аннаэль и Влана: как украинцы называли детей в 2019 году
Как украинцы называли детей в 2019 году
В ООС ранили украинского военнослужащего
В ООС ранили украинского военнослужащего
Крещение Господне 2020: обряды ритуального омовения и традиции праздника
Крещение Господне 2020: обряды ритуального омовения и традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь