Занимательно: животные с необычными способностями, о каких человек может только мечтать (Фото)

1 У эволюции крайне богатое воображение, благодаря чему появляются пищащие драконы, звери с ядовитыми подмышками и тритоны, стреляющие ребрами во врага, чтобы затем отрастить себе новые. Что скрывать, не каждому достаются столь удивительные способности. Бабочка размером с птицу и без рта, чтобы думать о продолжении рода, а не о еде Так выглядит один из представителей семейства павлиноглазок. Среди этих бабочек встречаются самые крупные в Европе, с размахом крыльев до 15 см, их легко можно спутать с птицей или летучей мышью. После превращения в бабочку павлиноглазки живут всего несколько дней и только для того, чтобы продолжить свой род. Эволюция лишила их хоботка, благодаря которому они могли бы питаться, чтобы жить дольше.

2 Кальмар, который похож на Пятачка и плавает вверх ногами Это кальмар-поросенок, и вся его жизнь пронизана позитивом. Он плавает вверх тормашками, поэтому рот находится над глазами, рядом с щупальцами, похожими на чуб. Кальмар обитает на большой глубине и плавает, раздуваясь и выпуская через свой «пятачок» воду.

3 Тасманийский дьявол выражает нерешительность, открывая пасть. Больше всего жира хранит в хвосте Тасманийский дьявол широко раскрывает пасть, выражая страх или нерешительность, а свои жировые запасы хранит в хвосте. Дьяволом его прозвали за ужасный вой, который он издает при виде неприятеля.

4 Паук заводит себе лягушек, чтобы те защищали его яйца. Иногда с ними сожительствует Эти ребята работают в паре. Гигантский паук охраняет лягушку и делится с ней едой, а та, в свою очередь, защищает яйца паука от муравьев, которые за ними охотятся. Некоторые «пары» даже живут в одном доме, вместе откладывая яйца.

5 Муха нарастила себе скафандр, чтобы охотиться под водой, где почти все живое умирает Эта муха отрастила себе мех, который удерживает больше воздуха. При нырянии вокруг нее образуется воздушный скафандр, и насекомое спокойно ест водоросли в сверхсоленом озере. Из-за таких экстремальных условий среды под водой выживают только водоросли, небольшие рачки и мухи в скафандрах.

6 Ленивец выращивает на себе водоросли и ест их Часто эти водоросли принимают за мох: шуба ленивца становится зеленой. В водорослях живут мотыльки, которые дают растениям питательный азот. Раз в неделю ленивец спускается и оставляет на земле помет с яйцами мотыльков, чтобы со временем их личинки прилетели к нему, забрались в мех и помогли выращивать водоросли, которыми животное иногда питается. Тройственный союз.

7 Краб без клешней ходит с ядовитыми помпончиками и кидается ими в неприятеля Природа не наградила этого краба-боксера большими клешнями, поэтому он подбирает ядовитые актинии и размахивает ими перед врагом, словно боксер. Для актиний это выгодный союз: вместе с крабом они легко получают пищу и осваивают новые территории.

8 Это у рыбы не глаза, а ноздри. Глаза — это те зеленые шарики У бочкоглаза прозрачная голова, через которую рыба смотрит на мир. Оболочка защищает от микроорганизмов, которые могут разъесть трубчатые глаза рыбы. Бочкоглаз умеет двигать глазами: обычно он смотрит вверх, но при необходимости опускает глаза вперед, чтобы следить за добычей, подплывая к ней.

9 Лори облизывает свои ядовитые подмышки и плюется этим во врага Как только лори чувствует угрозу, особая железа под мышкой выделяет прозрачную жидкость. Зверек обмазывает этим шерсть, смешивает со слюной и готовится укусить или плюнуть на врага. Токсин вызывает сильный приступ аллергии.

10 Сцинк выглядит как дракон, а пищит как уточка Это крокодиловый сцинк, ставший невероятно популярным после выхода сериала «Игра престолов». Рептилия издает резкий звук, похожий на пищание резиновой уточки, чтобы отпугнуть врага. Среди других странностей сцинка — манера пить воду, погружая в нее голову по шею.

11 Пещерная сова живет в подземных норах и обкладывает себя навозом Пещерная сова захватывает чужие норки под землей и рядом с ними выкладывает кучи свежего навоза. На эту приманку налетают жуки, которых сова лопает на обед, не покидая дома. Удивительное поведение, выработанное эволюцией.

12 Тритон стреляет в неприятеля своими ребрами. А потом отращивает себе новые Особые способности иглистого тритона делают его фактически прототипом Росомахи из «Людей Икс». При опасности по бокам прямо из кожи у него вылезают заостренные концы ребер с ядом, готовые поразить врага. А еще он умеет регенерировать ткани и органы, в том числе части мозга.

13 У пеликана нет ноздрей. Он дышит ртом, в котором могут быть десятки литров воды Поймав рыбку, птица отцеживает воду, а затем ест добычу. Внутри клюва у пеликана помещается около 30 литров воды. Это выглядит так внушительно, что, согласно преданию, пеликан помогал строить Каабу в Мекке, нося камни в своем клюве, за что его почитают мусульмане.

14 Дельфины раньше ходили по земле, а сегодня используют собственный язык для общения Дельфины используют язык со сложной грамматикой, обращаются друг к другу по имени, а их грудные плавники когда-то были ногами, с помощью которых они передвигались по земле. Многие ученые, анализируя умственные способности дельфинов, предлагают рассматривать их как личностей наряду с человеком.