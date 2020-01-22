Интеллектуальные способности животных: интересные факты (Фото, Видео)

Новости экологии:Ученые подробно изучили способы общения птиц, млекопитающих, насекомых и бесхвостых земноводных.

Животные не понимают человеческий язык, однако это не значит, что они не общаются между собой. Дело, скорее всего в нас — мы не всегда распознаем и можем понять сложное, изощренное поведение животных, которое зачастую является их языком общения. Более того, согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the Royal Society B, животные, возможно, общаются друг с другом более вежливо, чем мы с вами.

Способности животных

Первым об интеллектуальных способностях животных заявил Чарльз Дарвин в своей книге “Происхождение видов и естественный отбор”. Ученый уже тогда заметил, что у животных важной составляющей общения является язык телодвижений, поз и запахов. Большое количество видов обладают специальными запаховыми железами, выделяющие сильнопахнущие вещества, специализированные для каждого вида. Это позволяет животным устанавливать границы своей территории и оставлять следы своего пребывания в том или ином месте.

Как пишет издание Nobbot, изучая различные способы коммуникации между разными видами, исследователи заметили кое-что поразительное — животные никогда не перебивают друг друга. Они способны вести диалог. Это означает, что животные не только общаются, но и осознанно слушают друг друга. Так, дельфины издают звуки, чтобы понять как координировать свои действия с членами группы. Обезьяны издают громкие звуки чтобы найти товарищей, а щебетание самцов птиц привлекает внимание самок. Кстати, вокальные данные некоторых пернатых могут быть весьма выдающимися — так, ученые впервые записали пение самой громкой птицы в мире. Примечательно также и то, что песню с частотой 125 децибел самец исполняет прямо в ухо своей избраннице.

Сколько способов общения животных существует?

Несомненно, животные общаются друг с другом в зависимости от своей физиологии и окружающей среды. Главным образом исследователи выделяют три формы общения: слуховую, визуальную и химическую. Химическая связь является наиболее примитивным типом общения животных, а также наиболее трудным для идентификации. К таким химическим веществам относятся, например, феромоны, которые в основном используются для установления брачных и репродуктивных ритуалов, но с их помощью также можно установить ограничения и узнать членов своей группы. Визуальное общение развивается посредством движений и цвета (окрас ядовитых лягушек, как правило, более яркий, а красочные перья павлина играют важную роль в брачных играх). Более сложные виды, например те, которые встречаются у некоторых приматов, также включают мимику и выражения лица. А вот звуковые сигналы могут издаваться различными способами. Млекопитающие используют голосовые связки, змеи и рептилии общаются при помощи стука хвоста, а насекомых общаются, в основном, при помощи вибрации крыльев. Природа невероятно изобретательна, не так ли?

Одним из наиболее ярких (помимо пения самой громкой птицы в мире) примеров общения птиц является брачный танец райской птицы. Для самцов этого вида характерен длительный процесс ухаживания, во время которого они распускают перья на спине подобно павлину и гордо выпячивают нагрудный фартук синего цвета. Танец длится до тех пор, пока самка не ответит взаимностью.

Существует еще более поразительный факт об общении пернатых. Так, время ожидания между звуками, произведенными одной птицей и другой составляет менее 50 миллисекунд. А теперь сравните это с интервалом в 200 миллисекунд — именно столько составляет время ожидания во время общения между людьми. И это при условии того, что вашим собеседником окажется воспитанный человек. Другие более медленные животные, например кашалоты, устанавливают время ожидания в диапазоне 2 секунд.

Сам факт того, что животные общаются друг с другом говорит о том, что они способны мыслить, даже на самом простейшем уровне. Дальнейшие исследования о поведении животных неизбежно должны привести человечеству к пересмотру своего отношения к другим видам. С другой стороны, понимание примитивной природы языка позволяет нам больше узнать об эволюции, а также о некоторых аспектах работы нашего мозга, которые нейробиологи по-прежнему пытаются понять.