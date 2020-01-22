"Токсическая нагрузка": инсектициды стали опаснее для пчел

Новости экологии:За последние 20 лет сельскохозяйственные инсектициды стали токсичнее для пчел в 120 раз.

В ходе исследования ученые объединили несколько общедоступных баз данных, включая данные об использовании инсектицидов от Геологической службы США, данные о токсичности от Агентства по охране окружающей среды и Данные о посевных площадях Министерства сельского хозяйства США.

На основе этих данных биологи составили карту ежегодной "токсической нагрузки" на медоносных пчел инсектицидами, которые использовались в период между 1997 и 2012 годами.

Исследование показало, что объем используемых инсектицидов в большинстве штатов США снизился в период с 1997 по 2012 годы. В то же время "токсическая нагрузка" на пчел возросла примерно в девять раз в среднем по США — наибольший рост ( в 121 раз) был зафиксирован в штатах Айова, Иллинойс, Индиана, Миссури, Миннесота, Огайо, Кентукки, Небраска и Южная Дакота.

"Это резкое увеличение пероральной токсической нагрузки связано с переходом на широкое использование неоникотиноидных инсектицидов, которые необычно токсичны для пчел при попадании в организм" - Мэгги Дуглас, ведущий автор исследования.