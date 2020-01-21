Глобальное потепление на треть связано с выбросами фреонов: новое исследование

Новости экологии:Фреоны – это соединения фтора, углеводородов и других галогенов, которые американские ученые открыли почти столетие назад.

Примерно треть от общего роста температур на Земле, связанного с антропогенным изменением климата, оказалась обусловлена не выделением углекислого газа или метана, а выбросами различных видов фреонов, которые скапливаются в атмосфере на протяжении последних 50 лет. К такому выводу пришли ученые, результаты работы которых опубликовал научный журнал Nature Climate Change.

"Мы уже боремся с этим эффектом благодаря Монреальскому протоколу, в результате принятия которого концентрация фреонов в атмосфере постоянно падает. В последующие десятилетия их вклад в глобальное потепление будет постоянно падать. Это хорошая новость для нас", - прокомментировал исследование один из его авторов, профессор Колумбийского университета Лоренцо Польвани.

Фреоны применяли практически повсеместно в качестве хладагентов и компонентов стройматериалов до середины 1980 годов, пока химики из Массачусетского технологического института не выяснили, что фреоны разрушают озоновый слой и уже успели породить озоновую дыру над Антарктикой.

После длительных международных переговоров производить и применять наиболее опасные разновидности фреонов на глобальном уровне запретила Венская конвенция в 1985 году и Монреальский протокол к ней – в 1987 году. За следующие три десятилетия ученые открыли несколько десятков других соединений фтора, которые не разрушают озон, но при этом являются сильнейшими парниковыми газами. Они действуют на атмосферу в десятки тысяч раз сильнее, чем CO2.

Фреоновое потепление

Польвани и его коллеги попытались оценить то, как скопление фреонов в атмосфере Земли повлияло на температуры в ее приполярных областях, которые наиболее уязвимы для глобального потепления. Для эого ученые просчитали то, как появление фреонов в воздухе повлияло на количество тепла, которое разные регионы планеты получали в промежутке между 1955 и 2005 годами.

Сравнив эти расчеты с результатами работы климатической модели, которая предполагает, что фреоны отвечают за минимальный вклад в глобальное потепление, ученые получили первые оценки того, как эти парниковые газы действуют на климат планеты.

По текущим оценкам климатологов, на долю фреонов приходится примерно треть роста температур воздуха в целом по Земле, 0,2 °C. В результате этого хладагенты заняли второе место после СО2 в этом рейтинге, обогнав метан, закись азота и прочие парниковые газы.

Еще сильнее они повлияли на температуры в Арктике – здесь на долю фреонов приходится примерно половина прироста, или около 0,77 °C. Аналогичным образом больше половины площади льдов, потерянных в северном заполярье за последнюю половину столетия, оказалась связана с выбросами этих хладагентов.

Как предполагают ученые, в будущем сила их действия значительно снизится по мере разрушения молекул фторуглеродов, которые были выброшены в атмосферу в прошлом столетии. Кроме того, открытие столь большого вклада фреонов в глобальное потепление, по мнению климатологов, сделало Монреальский протокол еще более актуальным, чем он был в недавнем прошлом.