Скачать
Вторник, 21.01.2020
Глава Счетной палаты: В 2020 году мы возьмемся за тяжеловесов
Глава Счетной палаты: В 2020 году мы возьмемся за тяжеловесов
Климкин об изменениях Конституции РФ: Кремль будет играть на опережение
Климкин: Кремль будет играть на опережение
"Это бизнес": Джошуа вновь заговорил о бое с Усиком
"Это бизнес": Джошуа вновь заговорил о бое с Усиком
Новые подробности гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Flip (Видео)
Новые подробности гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Flip (Видео)

Глобальное потепление на треть связано с выбросами фреонов: новое исследование

Глобальное потепление на треть связано с выбросами фреонов: новое исследование
15:27 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Фреоны – это соединения фтора, углеводородов и других галогенов, которые американские ученые открыли почти столетие назад.

Примерно треть от общего роста температур на Земле, связанного с антропогенным изменением климата, оказалась обусловлена не выделением углекислого газа или метана, а выбросами различных видов фреонов, которые скапливаются в атмосфере на протяжении последних 50 лет. К такому выводу пришли ученые, результаты работы которых опубликовал научный журнал Nature Climate Change.

"Мы уже боремся с этим эффектом благодаря Монреальскому протоколу, в результате принятия которого концентрация фреонов в атмосфере постоянно падает. В последующие десятилетия их вклад в глобальное потепление будет постоянно падать. Это хорошая новость для нас", - прокомментировал исследование один из его авторов, профессор Колумбийского университета Лоренцо Польвани.

Фреоны применяли практически повсеместно в качестве хладагентов и компонентов стройматериалов до середины 1980 годов, пока химики из Массачусетского технологического института не выяснили, что фреоны разрушают озоновый слой и уже успели породить озоновую дыру над Антарктикой.

После длительных международных переговоров производить и применять наиболее опасные разновидности фреонов на глобальном уровне запретила Венская конвенция в 1985 году и Монреальский протокол к ней – в 1987 году. За следующие три десятилетия ученые открыли несколько десятков других соединений фтора, которые не разрушают озон, но при этом являются сильнейшими парниковыми газами. Они действуют на атмосферу в десятки тысяч раз сильнее, чем CO2.

Фреоновое потепление

Польвани и его коллеги попытались оценить то, как скопление фреонов в атмосфере Земли повлияло на температуры в ее приполярных областях, которые наиболее уязвимы для глобального потепления. Для эого ученые просчитали то, как появление фреонов в воздухе повлияло на количество тепла, которое разные регионы планеты получали в промежутке между 1955 и 2005 годами.

Сравнив эти расчеты с результатами работы климатической модели, которая предполагает, что фреоны отвечают за минимальный вклад в глобальное потепление, ученые получили первые оценки того, как эти парниковые газы действуют на климат планеты.

Одно из крупнейших вымираний в истории человечества: морские птицы массово гибнут от голода

По текущим оценкам климатологов, на долю фреонов приходится примерно треть роста температур воздуха в целом по Земле, 0,2 °C. В результате этого хладагенты заняли второе место после СО2 в этом рейтинге, обогнав метан, закись азота и прочие парниковые газы.

Еще сильнее они повлияли на температуры в Арктике – здесь на долю фреонов приходится примерно половина прироста, или около 0,77 °C. Аналогичным образом больше половины площади льдов, потерянных в северном заполярье за последнюю половину столетия, оказалась связана с выбросами этих хладагентов.

Как предполагают ученые, в будущем сила их действия значительно снизится по мере разрушения молекул фторуглеродов, которые были выброшены в атмосферу в прошлом столетии. Кроме того, открытие столь большого вклада фреонов в глобальное потепление, по мнению климатологов, сделало Монреальский протокол еще более актуальным, чем он был в недавнем прошлом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Экология, Глобальное потепление, Потепление, Фреон, Выбросы фреонов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Алла Мазур после химиотерапии: телеведущая предстала в парике (Фото)
02 Китайский Новый год 2020: дата и традиции в год Белой Металлической Крысы
03 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 22 января
04 Зима никак не приходит: свежий прогноз погоды на 21 января
05 В Кремле прокомментировали возможность включения в состав РФ Украины и Белоруссии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Суд удовлетворил иск НБУ к компании Коломойского
Суд удовлетворил иск НБУ к компании Коломойского
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (13.01 – 19.01.2020)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Эпидемия в Китае: в ВОЗ сравнили новый вирус с Эболой
Эпидемия в Китае: в ВОЗ сравнили новый вирус с Эболой
Что мы знаем о дочери Кэмерон Диас? Новые детали (Фото)
Что мы знаем о дочери Кэмерон Диас? Новые детали (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь