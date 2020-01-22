ТОП-10 обыденных вещей, которые могут вызвать экологическую катастрофу

1 Китайские палочки - угроза лесам Когда любители китайской или японской кухни берут в руки очередную пару деревянных палочек для еды, вряд ли они задумываются об экологии. Но эти палочки оказывают разрушительное воздействие на леса Китая. В Китае ежегодно производится 80 млрд одноразовых палочек для еды, причем подавляющее большинство используется и выбрасывается в самом Китае. На их производство идет 20 миллионов деревьев, обычно это двадцатилетние деревья. В результате Китай сейчас страдает от серьезной проблемы обезлесения. В настоящее время эта страна находится на 139-м месте в мире по количеству лесного покрова на душу населения.

2 Контроль над рождаемостью негативно влияет на мировой океан Тем, кто использует противозачаточные таблетки, стоит знать, что эти таблетки также приводят к предотвращению беременности у морских животных. В 2014 году исследователи из Университета Нью-Брансуик опубликовали результаты исследования, которое продолжалось в течение нескольких десятилетий. Они изучали состав очищенных сточных вод и их влияние на пресноводные экосистемы. Ученые обнаружили, что даже небольшое количество эстрогена в окружающей среде может уничтожить целые виды. В 2001 году в ходе эксперимента мизерное количество эстрогена, одного из активных ингредиентов в противозачаточных таблетках и препаратах гормональной терапии, было добавлено в пресноводное озеро научно-исследовательского центра в Онтарио. В итоге рыба перестала размножаться. Гормоны, которые не усваиваются организмом, в итоге попадают в канализационную систему. В районах, где канализационные воды сбрасываются в озера и реки, в среднем 85% рыбы - женские особи, что является разительным контрастом с обычными 55%.

3 Прозак - гибель для птиц Огромное число людей принимают антидепрессант прозак. Однако мало кто знает, что этим самым они оказывают негативное влияние на окружающую среду. По данным исследования Университета Йорка, количество антидепрессантов (в частности, прозака), которое находится в окружающей среде, может быть потенциально гибельным для птиц. Ученые измерили количество прозака у дождевых червей, которые получают этот препарат из сточных вод. Доза была небольшой, всего от 3 до 5 процентов средней дозы для человека. Затем они накормили червями с содержанием прозака контрольную группу из 24 скворцов и наблюдали за их поведением в течение следующих шести месяцев. У птиц обнаружился тот же побочный эффект, что и у некоторых людей: они потеряли интерес к пище и перестали есть. Также птицы потеряли интерес к противоположному полу.

4 Соломки для напитков - гибель для океана Оказывается, обычные соломки, которые в ресторанах и кафе вставляют в бокалы с напитками, опасны для экологии планеты. Каждый день в одних только Соединенных Штатах используется около 500 миллионов этих предметов. За последние 25 лет около шести миллионов соломок для напитков были собраны на пляжах по всей стране. В Мировом океане же соломинки являются одним из 10 самых распространенных типов мусора. Соломинки делают из полипропилена - пластика, который не распадается и не растворяется. Миллионы соломинок составляют огромную часть из тех 12-24 тонн пластика, которые заглатывает рыба и другие морские животные каждый год. Около одного миллиона морских птиц умирают ежегодно, наевшись пластмассы.

5 Деликатес как стимул для опасных штаммов Исконно французское блюдо, лягушки, стало во всем мире настолько популярной едой, что уже возникла огромная индустрия по выращиванию этих земноводных. Лягушек, как правило, экспортируют из Южной Америки, где их выращивают на специальных фермах. Япония и Соединенные Штаты - два крупнейших импортера лягушек (только США импортируют более 5 млн лягушек каждый год). Многие из лягушек, отгружаемых из Южной Америки, заражены хитридиевыми грибами. Этот гриб абсолютно безвреден для человека, но он постоянно мутирует, а его новые штаммы уже могут быть смертельно опасными.

6 Антибактериальное мыло - угроза для окружающей среды Уже не первый год ведутся дискуссии о том, насколько эффективным является антибактериальное мыло и как оно влияет на окружающую среду. Университет Джонса Хопкинса провел исследование на предмет того, что происходит со всеми антибактериальными химическими веществами, входящими в состав антибактериального мыла, после того, как они попадают в канализацию. Наиболее часто используемые химические вещества в антибактериальном мыле - триклокарбан и триклозан. Хотя эти вещества удаляются из сточных вод во время процесса очистки, они затем попадают в землю и в конечном счете в поверхностные воды. В ходе распада триклокарбана высвобождаются канцерогены, а при распаде триклозана образуется хлороформ. Эти химические вещества в итоге попадают в растения, животных - и в организм человека.

7 Кошачий туалет как глобальная опасность Люди, у которых дома живет кошка, наверняка приобретают кошачьи туалеты. В большинстве из этих туалетов в качестве абсорбента используется бентонитовая глина. Ее добыча ведется только открытым способом, что оказывает катастрофическое воздействие на окружающую среду.

8 Рыбофермы - причины экологических бедствий Выращивание рыб на фермах приводит к настоящим экологическим бедствиям. Разведение креветок в искусственных условиях привело к масштабной деградации почвы прибрежных районов, к разрушению естественных водоемов и засолению пресной питьевой воды. В рыбохозяйствах по разведению лососей рыбу кормят как на убой, что всегда приводит к появлению огромного количества рыбного помета в воде. Также на рыбофермах используют разнообразные химические вещества, которые вредят экосистеме в целом.

9 Питание соей Соевые продукты всегда рекламировались как более здоровая и более экологичная альтернатива молочным продуктам. К сожалению, недавние исследования показали, что воздействие на окружающую среду при производстве сои является довольно разрушительным. Сою употребляют не только люди, около 80 процентов производимой во всем мире сои идет в корм для скота. В мире существует огромный спрос на сою, поэтому с каждым годом требуется все больше места для выращивания бобов. С 2008 года вырубка лесов в Бразилии достигла такого уровня, что в стране началось настоящее обезлесение. Гринпис заявил, что около 1,2 млн гектаров сои было посажено в Бразилии на месте бывшего тропического леса только за один 2005 год.