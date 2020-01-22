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Мировое потребление сырья достигло рекордного количества

Мировое потребление сырья достигло рекордного количества
21:57 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Количество материалов, потребляемых человечеством, превысило рекордные 100 млрд тонн.

Согласно статистике, которая приводится в докладе, с 1970 года количество материалов, используемых человечеством, увеличилось в четыре раза. За последние два года потребление сырья подскочило более чем на 8%, а повторное использование ресурсов сократилось с 9,1% до 8,6%.

В среднем на каждого человека приходится более 13 т материалов в год. Однако в докладе также говорится о том, что некоторые страны предпринимают шаги в направлении создания экономики, в которой возобновляемые источники энергии лежат в основе систем, а отходы и загрязнение окружающей среды — сведены к нулю.

Увеличение количества материалов в будущем может создать чрезвычайные ситуации, которые повлияют на дикую природу и климат. Особенно сильно на них может повлиять неустойчивая добыча ископаемых видов топлива, металлов, строительных материалов и деревьев.

В 2019 году человечество использовало 100,6 млрд т материалов, что является рекордом за всю историю. Половина из них — это песок, глина, гравий и цемент для строительства, а также другие минералы, которые добывают в карьерах для производства удобрений. Уголь, нефть и газ составляют 15%, а металлические руды — 10% от общего количества отходов. Также значительную долю отходов составляют растения и деревья, которые используют для производства продуктов питания и топлива.

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"Если будем продолжать относиться к мировым ресурсам так, будто они безграничны — это обернется мировой катастрофой" — отметил Харальд Фридл, исполнительный директор Circle Economy. — Правительства должны срочно принять решения в этой области, если мы хотим, чтобы более 10 млрд людей в будущем жили на Земле комфортно".

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Экология, Глобальное потепление, Отходы, Климат, Изменение климата.
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