В Тихом океане из-за климатических изменений пострадали морские птицы

Новости экологии:В некоторых местах количество тушек было в 1000 раз больше нормы.

В 2013 году ученые обнаружили большой участок в Тихом океане, где вода была теплее, чем должно быть согласно местоположению и времени года. Они окрестили его The Blob ("Капля") и впоследствии определили, что феномен возник из-за изменения климата.

Теперь новое исследование установило, что теплый участок привел к гибели крупной популяции морской птицы мурре.

Исследователи из Университета Вашингтона, Геологической службы США и других учреждений установили, что приблизительно 62 000 тушек птицы были выброшены на берег от Центральной Калифорнии до Аляски в период между летом 2015 года и весной 2016 года.

В общей сложности, по оценкам исследователей, за период времени, который они изучали, погиб миллион особей, что сделало это событие самой крупной массовой гибелью морских птиц в истории человечества.

Эксперты выяснили, что именно "Капля" столь значительно повлияла на экосистему океана, что морские птицы остались без источника пищи.

По словам участника исследовательской группы Джона Пайетта, потребности в пище крупных донных рыб, таких как треска, минтай, палтус и хек резко возрастают в связи с потеплением, а так как у них с птицами во многом совпадает рацион, подобное соревнование и привело к массовой гибели пернатых.