Скачать
Четверг, 23.01.2020
Зеленский прилетел в Израиль: что в планах у президента (Фото)
Зеленский прилетел в Израиль: что в планах у президента (Фото)
Гончарук: Вокруг правительства ведется много сейчас провокаций
Гончарук: Вокруг правительства ведется много сейчас провокаций
Михайлюк набрал 13 очков: Дейтройт обыграл Сакраменто
Михайлюк набрал 13 очков: Дейтройт обыграл Сакраменто
23 января - приметы и обряды на Григорьев день
23 января - приметы и обряды на Григорьев день

В Тихом океане из-за климатических изменений пострадали морские птицы

В Тихом океане из-за климатических изменений пострадали морские птицы
09:38 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:В некоторых местах количество тушек было в 1000 раз больше нормы.

В 2013 году ученые обнаружили большой участок в Тихом океане, где вода была теплее, чем должно быть согласно местоположению и времени года. Они окрестили его The Blob ("Капля") и впоследствии определили, что феномен возник из-за изменения климата.

Теперь новое исследование установило, что теплый участок привел к гибели крупной популяции морской птицы мурре.

Исследователи из Университета Вашингтона, Геологической службы США и других учреждений установили, что приблизительно 62 000 тушек птицы были выброшены на берег от Центральной Калифорнии до Аляски в период между летом 2015 года и весной 2016 года.

В общей сложности, по оценкам исследователей, за период времени, который они изучали, погиб миллион особей, что сделало это событие самой крупной массовой гибелью морских птиц в истории человечества.

"Токсическая нагрузка": инсектициды стали опаснее для пчел

Эксперты выяснили, что именно "Капля" столь значительно повлияла на экосистему океана, что морские птицы остались без источника пищи.

По словам участника исследовательской группы Джона Пайетта, потребности в пище крупных донных рыб, таких как треска, минтай, палтус и хек резко возрастают в связи с потеплением, а так как у них с птицами во многом совпадает рацион, подобное соревнование и привело к массовой гибели пернатых.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экология, Птицы, Тихий океан, Морские птицы, Климатические изменения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Драка в Киеве: Рябошапка открыл дело против Кивы
02 Зеленский ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным в Израиле
03 Есть и худеть: продукты питания, в которых совсем нет калорий
04 Эпидемия в Китае: аэропорт "Борисполь" получил письмо от лаборатории Минздрава
05 Президент Швейцарии посетит Украину для обсуждения новой программы помощи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
Курс валют 23 января: доллар и евро пошли вверх
Курс валют 23 января: доллар и евро пошли вверх
Печальная ситуация на фронте: погиб украинский военный
Ситуация на фронте: погиб украинский военный
Великий пост в 2020 году: когда начинается и когда заканчивается
Великий пост в 2020 году: когда начинается и когда заканчивается
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь