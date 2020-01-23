Обнаружена новая угроза для климата Земли

Новости экологии:Одна тонна выбросов трифторметана эквивалентна выбросу более 12 тысяч тонн углекислого газа.

Международная группа ученых обнаружила, что в атмосфере Земли повышается уровень мощного парникового газа — трифторметана (гидрофторуглерода-23, ГФУ-23), — несмотря на то, что в 2017 году его производство якобы почти полностью было устранено. О новой угрозе усилиям по предотвращению климатической катастрофы сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Этот газ почти не имеет промышленного применения, но он образуется в результате производства другого химического вещества, широко используемого в системах охлаждения в развивающихся странах.

В 2015 году Индия и Китай, на которые приходится основной вклад ГФУ-23, заявили о намерении сократить выбросы газа, а в 2017 году правительства этих стран сообщили, что практически полностью устранили их.

Ученые ожидали, что в период с 2015 по 2017 год концентрация ГФУ в атмосфере Земли начнет уменьшаться. Однако новое исследование показало, что содержание газа на самом деле увеличилось, достигнув рекордных уровней в 2018 году.

По мнению исследователей, причиной повышения могут быть выбросы в Китае и Индии, которые на самом деле не так успешно выполнили программу по ликвидации трифторметана, как они сообщали. Если бы обещания были выполнены, то за 2015-2017 годы можно было бы избежать увеличения уровня парниковых газов, эквивалентное выбросам углекислого газа Испанией за тот же период.