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Самый быстрый во Вселенной: создан уникальный искусственный объект

Самый быстрый во Вселенной: создан уникальный искусственный объект
22:05 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Исследователям удалось разогнать частицу до 300 миллиардов оборотов в секунду.

Ученые создали один из самых быстро вращающихся объектов во Вселенной из когда-либо созданных. Он предназначен для измерения силы трения, создаваемой квантовыми флуктуациями.

Объект представляет собой левитирующую в вакууме частицу в винте гантели диаметром 150 нанометров, состоящую из диоксида кремния и способную совершать порядка миллиарда оборотов в секунду. Эта система достаточно чувствительна, чтобы с ее помощью можно было измерить квантовые флуктуации. Левитация и вращение частицы осуществлялись с помощью лазеров, один из которых генерировал импульсы поляризованного света.

Исследователям удалось разогнать частицу до 300 миллиардов оборотов в секунду, побив прошлый рекорд, который составлял одну пятую этой скорости. Сам эксперимент представлял собой модифицированную версию эксперимента Кавендиша, с помощью которого в конце XVIII века удалось измерить значение гравитационной постоянной. Тогда были использованы две свинцовые сферы на обоих концах коромысла длиной 1,8 метра, подвешенного на проволоке. Сферы находились вблизи других, зафиксированных грузов, и мера кручения проволоки позволила вычислить постоянную.

В форме бабочки: создана молекула, которая меняет цвет при различных условиях

Быстро вращающаяся наночастица чувствительна к квантовым колебаниям в вакууме и способна преобразовывать их в излучение. Это, в свою очередь, скажется на измеряемом вращении частицы.

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Вселенная, Искусственный объект, Самый быстрый объект, Наночастица.
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