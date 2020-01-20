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В форме бабочки: создана молекула, которая меняет цвет при различных условиях

В форме бабочки: создана молекула, которая меняет цвет при различных условиях
09:58 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Молекула может быть использована для мониторинга токсичных химических веществ в воздухе.

Исследователи из Технического института физики и химии в Китае собрали вещество, которое они назвали BowtieArene. Они соединили две пятиугольные молекулы — к двум пиларенам присоединили флуоресцентную молекулу под названием тетрафенилэтилен, они и образовали структуру, которая напоминает галстук-бабочку.

Когда они смешивали отдельные молекулы вместе, электронное взаимодействие заставляло их аккуратно укладываться друг на друга в форме елки. Полученные упорядоченные кристаллы взаимодействовали со светом, создавая голубую флуоресценцию.

Когда исследователи разбивали упорядоченные структуры на части, механически измельчая, царапая кристаллы или растворяя их в жидкости, разделенные молекулы излучали зеленый или желтый флуоресцентный свет. Затем команда показала, что они могут снова сделать молекулы синими, подвергая их воздействию паров ксилола.

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Это свойство изменения цвета можно использовать для создания датчиков, которые обнаруживают токсичные химикаты в воздухе. Теперь исследователи разрабатывают различные версии молекулы-бабочки для обнаружения других потенциальных свойств сборки этих элементов.

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Исследование, Ученые, Физика, Наука, Химия, Молекула, Молекулы.
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