В форме бабочки: создана молекула, которая меняет цвет при различных условиях

Новости науки:Молекула может быть использована для мониторинга токсичных химических веществ в воздухе.

Исследователи из Технического института физики и химии в Китае собрали вещество, которое они назвали BowtieArene. Они соединили две пятиугольные молекулы — к двум пиларенам присоединили флуоресцентную молекулу под названием тетрафенилэтилен, они и образовали структуру, которая напоминает галстук-бабочку.

Когда они смешивали отдельные молекулы вместе, электронное взаимодействие заставляло их аккуратно укладываться друг на друга в форме елки. Полученные упорядоченные кристаллы взаимодействовали со светом, создавая голубую флуоресценцию.

Когда исследователи разбивали упорядоченные структуры на части, механически измельчая, царапая кристаллы или растворяя их в жидкости, разделенные молекулы излучали зеленый или желтый флуоресцентный свет. Затем команда показала, что они могут снова сделать молекулы синими, подвергая их воздействию паров ксилола.

Это свойство изменения цвета можно использовать для создания датчиков, которые обнаруживают токсичные химикаты в воздухе. Теперь исследователи разрабатывают различные версии молекулы-бабочки для обнаружения других потенциальных свойств сборки этих элементов.