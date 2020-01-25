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ТОП-10 животных, открытых в 2019 году (Фото)

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ТОП-10 животных, открытых в 2019 году (Фото)
02:32 Сегодня Телеграф kykyryzo.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Сверхмощная электрическая рыба, полезные паразиты и котик размером с лису — какие еще сюрпризы преподнесла живая природа в прошлом году?

  • 1

    Пушистые крысы, Филиппины

    Мягкий коричневый мех и хрупкая заостренная мордочка — таких симпатичных существ исследователи обнаружили на Лусоне, самом большом филиппинском острове. Чтобы выманить их из зарослей, зоологам пришлось пойти на хитрость: вместо жареных кокосов и арахисового масла в ловушки положили живых дождевых червей. Землеройные крысы — эндемики Лусона, они водятся на высоте около 1500 м в горах Лабо и Минган, в честь которых два новых вида и получили названия.

    Специалисты считают, что животные произошли от общего предка, но, оказавшись в изоляции высоко в горах, каждая группа пошла по своему эволюционному пути. Зверьки отличаются от сородичей длинной мордой, более коротким хвостом и оттенком шерсти. Они высоко прыгают на крупных задних лапах, поэтому их сравнивают с кенгуру, а благодаря короткой плотной шубке грызуны напоминают плюшевые игрушки. Прыгающие крысы питаются насекомыми и беспозвоночными, прокладывают в лесу тропинки и круглосуточно патрулируют их, поджидая добычу.

  • 2

    Птицы-белоглазки, Индонезия

    Такое случается не каждый год — на архипелаге Вакатоби орнитологи открыли сразу два новых вида птиц: белоглазок Вакатоби и белоглазок Ванги-Ванги. Последние встречаются лишь на маленьком одноименном острове, а их ближайшие сородичи живут в 3000 км. Предполагают, что первый вид появился 800 000 лет назад, второй — еще раньше.

    Обнаружить их мешало изолированное положение островов и зеленовато-желтое оперение, надежно скрывающее пернатых в листве. Редкие птицы — дальние родственницы воробьев и синиц. Они легко приспосабливаются к новым условиям и едят все, что попадет в клюв: фрукты, цветы, насекомых. Оба вида имеют характерное белое кольцо вокруг глаз и различаются цветом перьев на грудке. Ученые надеются, что это открытие поможет защитить уникальный регион с его невероятным биоразнообразием, и острова Вакатоби признают особо охраняемой зоной, иначе новые существа исчезнут, прежде чем будут найдены.

  • 3

    Кошка-лиса, Франция

    Легенды о неуловимом хищнике корсиканские пастухи много лет передавали из уст в уста, но лишь в 2019 году диких кошек с рыжеватым мехом и черным кончиком хвоста ученые признали новым видом. Первого представителя поймали случайно — в курятнике, а его собратьев приманили с помощью ароматизированных деревянных палочек. Кошки терлись о них, оставляя на поверхности шерсть, — так удалось получить первые образцы ДНК.

    Анализ показал: «кошачьи лисы» генетически отличаются от европейских диких кошек и близки к африканскому лесному коту. Новички во многом похожи на обычных домашних мурок, но имеют более крупные размеры, мощные клыки, развитую мускулатуру и густую плотную шерсть, защищающую их от блох и клещей. В небольшой популяции на севере Корсики всего 16 кошек. Они очень пугливы и осторожны, отлично маскируются, днем прячутся, а по ночам охотятся. Биологи предполагают, что кошку-лису завезли на остров с Ближнего Востока больше 8000 лет назад.

  • 4

    Электрический угорь, Бразилия

    860 вольт — такой мощный разряд генерирует электрический угорь, обнаруженный в Амазонке и ее притоках. Это самое большое напряжение, которое способно создавать живое существо, и подобный удар током может оглушить лошадь или убить человека. Рекордсмена назвали Electrophorus voltai в честь Алессандро Вольты — основателя учения об электричестве. Раньше науке был известен лишь один вид электрических угрей, описанный более 250 лет назад.

    Его собрат размером до 2,5 м все это время оставался невидимкой. Специалист Смитсоновского института Дэвид де Сантана буквально рисковал жизнью ради науки: собирая угрей, он не раз получал удары током — спасала только их небольшая сила (до 1 ампера). Исследования показали, что невероятная мощность напряжения связана с чистотой воды, в которой обитает новый вид. Из-за небольшого количества растворенных в ней солей она плохо проводит электричество, поэтому для удачной охоты рыбе приходится производить более сильный разряд.

  • 5

    Лягушки без головастиков, Эквадор

    11 новых видов сразу — такое масштабное открытие сделали биологи из Канады и Эквадора. На склонах Анд они обнаружили уникальных существ — дождевых лягушек. У этих земноводных отсутствует стадия головастиков: они откладывают на землю яйца, из которых выводятся крошечные лягушата.

    О существовании дождевых лягушек было известно и раньше, но их виды разграничивались лишь по внешним признакам. На этот раз ученые подошли к делу более основательно: они изучили 750 образцов, проанализировали молекулярные, морфологические и биоакустические данные, провели ДНК-исследования. Самым большим сюрпризом стала разноцветная дождевая лягушка — окраска особей этого вида варьируется от ярко-желтого до темно-коричневого, поэтому зоологи не сразу смогли объединить их в одну группу. Все новички нуждаются в охране: среда их обитания разрушается из-за развития сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых.

  • 6

    Крошка кит, Япония

    Berardius minimus, или малый плавун, — название звучит как насмешка, но оно вполне заслуженное: это морское млекопитающее вырастает всего-то до 6–7 м в длину, почти в два раза уступая другим клюворылым китам. Кроме того, неизвестных ранее животных отличает более темная, почти черная кожа, более короткий клюв и плавники, более узкое тело. Их обнаружили в Охотском море, у берегов острова Хоккайдо.

    Таинственные существа обитают на большой глубине и хорошо ныряют, поэтому пока мало изучены. Биологи не знают, как выглядят взрослые самки этого вида, много вопросов связано и с его распространением. Японские китобои давно сообщали о небольших черных китах, которых они называют karasu («ворона»), но специалистам еще неясно, о ком идет речь: о малом плавуне или другом неизученном виде. Возможно, впереди еще одно открытие.

  • 7

    Древесные ящерицы, Индокитай

    Азиатская ящерица теперь носит имя российского ученого: летом 2019 года международная экспедиция обнаружила в лесах Индокитая новый вид сцинков, который назвали в честь известного герпетолога Бориса Васильева — Lipinia vassilievi. Скрытные существа водятся только вдоль границы Вьетнама и Камбоджи и охотятся на мелких насекомых, сливаясь со стволами деревьев или затаившись в лесной подстилке.

    Неподалеку ученые нашли еще одного представителя семейства сцинков — небольшую ящерицу с тремя полосками на голове. Оба открытых вида щеголяют ярко окрашенными кончиками хвостов — с их помощью они общаются друг с другом. Ученым еще предстоит расшифровать значение сигналов, которыми обмениваются рептилии.

  • 8

    Осы-паразиты, Мексика

    Группа ученых наблюдала за клопами, безжалостно уничтожающими плантации капусты в Мексике, а в процессе неожиданно открыла эффективное средство борьбы с этими вредителями. Энтомологи заметили, что личинки клопов были заражены яйцами неизвестных паразитов, из которых позже вылупились маленькие осы-наездники.

    Представители рода Idris обычно выбирают своими жертвами пауков, а новый вид почему-то переключился на клопов: то ли перепутал кладки, то ли обладает универсальными способностями паразитировать на разных насекомых. Ос назвали в честь британского актера Идриса Эльбы — звезды фильмов о супергероях. Специалисты возлагают на них большие надежды в деле защиты урожая, ведь у завезенных из Африки в США и Мексику клопов нет других естественных врагов.

  • 9

    Моллюск-камнеед, Филиппины

    Американские зоологи обнаружили на филиппинском острове Бохоль необычного двустворчатого моллюска: он бурит ходы в известняковой породе и, возможно, питается ею. Его родственники известны давно — корабельные черви испортили немало морских судов и прибрежных построек, ведь они переваривают древесину с помощью симбиотических бактерий. Но в кишечнике новых животных ученые обнаружили не дерево, а измельченный кальцит. Пока непонятно, как беспозвоночное дошло до такой жизни.

    По одной из версий, камни помогают ему размалывать основную пищу: планктон или частицы растений. Ученым еще предстоит ответить на вопрос, могут ли бактерии, живущие в симбиозе с моллюском, переваривать камень. Странные создания водятся в реке Атабан: на дне нашли булыжники, испещренные их норами. Вгрызаться в породу им помогает небольшая раковина, расположенная в передней части тела, а в остальном они напоминают желеобразных червей длиной от 5 мм до 10 см.

  • 10

    Высокогорные бабочки, Киргизия

    Исследуя высокогорные луга Тянь-Шаня, российские энтомологи открыли новый вид бабочек, который назвали соответственно — эудиафора тяньшаньская. Из-за скромного наряда и небольших размеров заметить ее непросто: полупрозрачные светло-серые крылья достигают в размахе всего 34 мм.

    Хрупким созданиям удалось приспособиться к суровым условиям — они порхают на высоте 1300–1400 м в экстремальных горных экосистемах, которые считаются аналогами Арктики. Новый вид относится к многочисленному семейству бабочек-медведиц, и обнаружить его в хорошо изученном регионе Средней Азии — большая удача для ученых. В ходе непростой 40-дневной экспедиции было сделано и другое открытие: на Памире был найден подвид эудиафора нозимджона, названный в честь жителя Таджикистана Нозимджона Махмудова, который помогал исследователям. Это далеко не все открытия 2019 года. Совсем недавно список пополнили клещи, названные в честь Виктора Цоя, крошечная светящаяся акула, бесцветный паук и рыба-кардинал с кошачьими глазами.

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