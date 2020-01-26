Скачать
Воскресенье, 26.01.2020
Коронавирус из Китая: при Минздраве создан оперативный штаб
Коронавирус из Китая: при Минздраве создан оперативный штаб
Главные события недели: "уханьский" коронавирус, Порошенко в ГБР, Зеленский в Давосе и другие
Главные события недели
Лидер УХЛ сенсационно уступил Белому Барсу
Лидер УХЛ сенсационно уступил Белому Барсу
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт воссоединились
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт воссоединились

Климатические изменения грозят пингвинам вымиранием

Климатические изменения грозят пингвинам вымиранием
21:11 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Из-за потепления и деятельности человека больше всех рискуют птицы, обитающие на островах.

По мнению орнитолога Павла Смирнова, работающего в Зоологическом музее МГУ, климатические изменения могут повлечь за собой вымирание ряда видов пингвинов. 

Как сообщил ученый, на территории небольших островов у Антарктиды проживают популяции узкоареальных видов, которые и являются наиболее уязвимыми в условиях потепления и сокращения кормовой базы. Среди них особенно рискует род Pygoscelis. Этих птиц пока еще можно повстречать в Антарктиде, на Фолклендах, Кергелене, островах в Южном океане.

Также вымирание грозит роду Spheniscus, обитающему у южных берегов Южной Америки, Африки и Галапагосах.

Одно из крупнейших вымираний в истории человечества: морские птицы массово гибнут от голода

Истории известен только один эпизод, когда вид пингвинов вымер из-за человека и завезенных им млекопитающих. Это произошло в интервале 15–17 веков на островах Чатем в Новой Зеландии. Колонизировавшие эти территории полинезийцы довели до гибели всю популяцию чатемских хохлатых пингвинов.

Данные научных экспедиций прошлого года говорят, что количество пингвинов на территории Пингвиньего острова в Антарктике сократилось за последние четыре десятилетия на 75 %. Одна из основных причин — исчезновение криля, которым питаются эти птицы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экология, Острова, Животные, Антарктида, Пингвины, Климатические изменения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как Зеленский отпраздновал свой день рождения: СМИ узнали детали
02 В НБУ показали новые 200 грн: когда банкноту введут в обращение
03 Дожди и мокрый снег: синоптики удивили прогнозом погоды
04 Даша Астафьева поделилась жаркими кадрами из новой фотосессии (Фото)
05 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 27 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский начал визит в Польшу
Зеленский начал визит в Польшу
Водная стихия: В Бразилии заявили о новых погибших
Водная стихия: В Бразилии заявили о новых погибших
&quot;Уханьский&quot; коронавирус: глава ВОЗ летит в Китай
"Уханьский" коронавирус: глава ВОЗ летит в Китай
Тейлор Свифт рассказала, почему изнуряла себя голоданием
Тейлор Свифт рассказала, почему изнуряла себя голоданием
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь