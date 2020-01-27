Глобальное потепление: тропические леса и коралловые рифы оказались под угрозой

Новости экологии:Сочетание глобального потепления и антропогенного влияния приводит к коллапсу экосистем в тропиках.

Исследователи составили карту биома в более чем ста районах произрастания кораллов и тропических лесов. Все эти районы за последние несколько лет пострадали от ураганов, наводнений, жары, засух и пожаров.

Тропические леса и коралловые рифы очень важны для глобального биоразнообразия, поэтому ученых крайне беспокоит то, какое влияние на них оказывают как климатические нарушения, так и деятельность человека - Филипе Франс, ведущий автор исследования.

Изменение климата, которое происходит из-за увеличения концентрации углекислого газа в атмосфере, вызывает более интенсивные и частые штормы и морские волны тепла. В результате этих событий площадь коралловых рифов резко сокращается.

Перевылов рыбы и низкое качество воды также приводят к резкому сокращению популяций рыб в тропических экосистемах, отмечают авторы исследования. Некоторые виды тропических лесов, произрастающих в исследуемых районах, также находятся под угрозой из-за увеличения частоты ураганов.

Кроме того, мы видим очередную волну глобального вымирания тропических птиц, поскольку фрагментация лесов снижает их популяцию до критических уровней - Филипе Франс, ведущий автор исследования.