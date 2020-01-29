Невероятный животный мир: существа, которые способны менять пол (Фото)

1 Поэтому вряд ли может показаться странным существование животных, которые меняют свой пол. Одни делают это понарошку, становясь лишь внешнее похожими на представителей противоположного пола. Другие подходят к вопросу серьезно и по-настоящему превращаются из самца в самку или наоборот. Таких животных в научном мире называют последовательными гермафродитами. В природе случаются ситуации, когда выгодно сменить пол. Мы расскажем про самые интересные случаи. Каракатицы Эти удивительные моллюски известны человеку с давних времен. Более того, без их скромной помощи было бы невозможно развитие искусства и науки, ведь долгое время люди писали чернилами каракатиц. Художникам и фотографам известна сепия — краска коричневого цвета, которую в прошлом также добывали из секрета чернильной железы каракатицы. Свое название она получила от латинского имени моллюска — Sepia. Каракатицы славятся своей уникальной способностью маскироваться, практически мгновенно меняя окраску. Интересно, что самцы каракатиц используют эту способность в борьбе за самку. В процессе ухаживания самец окрашивает половину своего тела в цвет находящейся рядом самки, тогда как другая половина остается в мужском костюмчике. При этом свое истинное обличье он демонстрирует избраннице, тогда как потенциальный соперник видит перед собой «самку». Благодаря этому у хитреца существенно повышаются шансы на счастливый брачный союз.

2 Подвязочные змеи Эти родственники наших обыкновенных ужей обитают в Северной Америке, от Канады до Мексики. У подвязочных змей время любви наступает сразу после окончания зимней спячки. Едва очнувшиеся после глубокого сна самцы ищут самок, образуя вокруг них «брачные клубки». При этом некоторые самцы подвязочных змей начинают имитировать запах самок. Зачем они это делают, долгое время оставалось загадкой. Первоначально предполагалось, что ароматная вуаль дает самцам некие преимущества в борьбе за внимание прекрасного пола. И лишь недавно ученые установили, что в таком поведении нет ничего романтического. После спячки змеям требуется время, чтобы отогреться и прийти в себя. В это время они медлительны, вялы и представляют легкую добычу для хищников. Поэтому замерзшие самцы притворяются самками, чтобы получить защиту и тепло в виде клубка из охваченных страстью собратьев.

3 Рыбы-клоуны Да-да, знаменитый Немо и его сородичи могут превращаться в самок. Рыбы-клоуны живут группами, в которых царит строгая иерархия. Во главе стоит доминирующая пара, которая и отвечает за продолжение рода. Остальные члены стаи — самцы, причем они сдерживают свой рост и размерами существенно уступают предводителю, чтобы тот не приревновал к ним свою подругу. В случае гибели размножающегося самца, его место занимает один из «запасных игроков». Если же несчастье случается с самкой, то ее бывший супруг меняет пол, а его, то есть уже ее, партнером становится самый крупный из молодых самцов. Так что по-настоящему воспитывать и искать Немо должен был бы уже не папа, а мама.

4 Губан-чистильщик На губанов-чистильщиков буквально молятся все морские хищники: акулы, мурены, тунцы, макрели — которые сильно страдают от кожных паразитов, особенно в теплых тропических водах. Губаны живут небольшими группами на определенном участке рифа, куда приплывают на «санобработку» как местные обитатели, так и гости из открытого океана. Бригада рыбьей скорой помощи состоит из одного самца и нескольких самок. Причем суровый бригадир строго следит за качеством работы, наказывая нерадивых подчиненных. Так что неудивительно, что каждая самка губана мечтает стать самцом. Особенно велики шансы на «сбычу мечт» у самой крупной самки гарема, ведь именно она превратится в самца и заступит на место своего супруга в случае его гибели.