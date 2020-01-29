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Количество влаги в атмосферных реках увеличилось

Количество влаги в атмосферных реках увеличилось
10:06 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Когда влага достигает побережья, она обрушивается на сушу аномальными осадками, вызывая наводнения.

Ученые из Института океанографии имени Скриппса исследовали движение атмосферных рек и пришли к выводу, что глобальное потепление привело к существенному увеличению влаги, переносимой этими погодными системами, сообщает Phys.org.

Атмосферные реки — это большие полосы влаги, которые тянутся в небе от тропиков до более высоких широт. Они способны переносить в 15 раз больше воды, чем река Миссисипи.

Прогнозируется, что атмосферные реки будут увеличиваться и накапливать больше воды в условиях потепления на планете.

В засушливой местности эти погодные системы могут пополнять запасы воды и гасить лесные пожары. Во влажных широтах они вызывают наводнения, селевые потоки и оползни, нанося ущерб и забирая человеческие жизни.

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В феврале 2019 года атмосферная река принесла поток водяного пара длиной 2,5 тыс. км и шириной 560 км к побережью Северной Калифорнии, где за сутки выпало 53 см дождя, вызвав наводнение. Ущерб в одном только округе Сонома составил 100 млн долларов.

Атмосферные реки ежегодно причиняют ущерб на 1,1 млрд долларов на западе США.

Специалисты смоделировали, как атмосферные потоки изменятся в ближайшее время. Планета все сильнее нагревается, из океанов и озер испаряется больше воды, которая задерживается в атмосфере, а повышенная влажность воздуха укрепляет штормовые системы.

Стабилизация климата остается единственным способом сдерживать рост атмосферных рек и штормов.

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Экология, Климат, Реки, Количество влаги в атмосферных реках, Атмосферные реки.
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