Таяние льдов в Арктике изменило поведение Эль-Ниньо

Новости экологии:Климатологи из Университета Калифорнии отметили, что ускорение таяния льдов в Арктике увеличило частоту Эль-Ниньо.

Эль-Ниньо — это климатическое явление, которое характеризуется отклонением температуры поверхности океана в экваториальной части в большую сторону от средних значений. Это приводит к изменениям климата в различных регионах Земли, в частности влияет на объем осадков и погоду.

Климатологи прогнозировали его появление в 2019 году на уровне 85% — это явление действительно привело к сильным засухам и изменению климата. До этого последнее подобное явление произошло в 2015 году: тогда более 100 млн людей на юге Африки, в Азии и Латинской Америке из-за засух столкнулись с дефицитом воды.

Тем временем за последние 40 лет Земля потеряла до 75% от объема всего арктического льда. При этом арктический лед отражает солнечный свет в атмосферу и космос. Поэтому чем меньше льда, тем больше нагревается атмосфера Земли. Это приводит, соответственно, к большему таянию льда.

В новом исследовании ученые задались целью понять, как связаны эти явления. Для этого климатологи использовали расширенную климатическую модель CMIP5, добавив в нее данные об увеличении интенсивности пассатов, увеличении темпов роста таяния льдов и снижении темпа роста глобальных температур с 2010 по 2019 годы.

Моделирование показало прямую связь между таянием льда в Арктике и интенсивностью Эль-Ниньо. Это происходит из-за того, что осенью в Тихом океане сильно вырастает площадь открытой воды по сравнению с серединой XX века. Это приводит к развитию вертикальной конвекции, которая поднимается в стратосферу и с встречается с зоной конвергенции тропических воздушных масс.

Это, в свою очередь, приводит к формированию отраженной волны, которая достигает зоны низкого давления на севере Тихого океана. Она отвечает за формирование климата в этом регионе — в том числе на всем побережье Северной Америки.