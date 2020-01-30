"Нарушители": бегемоты Пабло Эскобара изменили экосистему Америки

Новости экологии:Бегемоты, завезенные в Южную Америку Пабло Эскобаром, нарушили экосистему на материке.

Бегемоты традиционно обитают в Африке к югу от пустыни Сахары. Еще одно место, где их популяция стремительно растет, — Колумбия, точнее, местность в районе виллы "Наполес" в четырех часах езды к востоку от Медельина.

На этой вилле наркобарон устроил домашний зоопарк, в котором жило около десяти бегемотов. После смерти Эскобара большая часть животных была переселена в различные зоопарки, однако четырем бегемотам удалось сбежать в джунгли. Судя по всему, животные отлично чувствуют себя на новом месте — на момент публикации исследования их численность выросла до 80 особей.

Исследователи провели оценку влияния нового вида на местную экосистему — в частности они в течение двух лет проводили комплексную оценку качества воды, уровня кислорода и сигнатур стабильных изотопов, а также сравнивали микробиомы и видовой состав насекомых, ракообразных и других организмов в водоемах с популяциями бегемотов и без них.

Мы обнаружили, что озера более продуктивны, когда в них есть гиппопотамы. Это может изменить видовой состав водорослей и бактерий и привести к таким проблемам, как эвтрофикация или насыщение водоемов биогенными элементами, сопровождающееся ростом биологической продуктивности, и вредное цветение водорослей - Джонатан Шурин, ведущий автор исследования.