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Четверг, 30.01.2020
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У человечества появился "конкурент": найден природный источник парниковых газов
Найден природный источник парниковых газов

У человечества появился "конкурент": найден природный источник парниковых газов

У человечества появился "конкурент": найден природный источник парниковых газов
22:21 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Ученые обнаружили огромный природный источник парниковых газов на дне Красного моря.

Согласно выводам ученых, газы просачиваются из вод рядом с курортами и портами нескольких стран, включая Египет, Израиль, Иорданию и Саудовскую Аравию. Затем они смешиваются с выбросами от промышленного судоходства и превращаются в загрязняющие вещества, которые очень вредны для здоровья человека.

Ближний Восток содержит более половины мировых запасов нефти и газа. Интенсивная эксплуатация ископаемого топлива, которая происходит там, приводит к выбросу в атмосферу огромного количества газообразных загрязнителей.

Во время экспедиции 2017 года исследователи из Химического института Макса Планка заметили, что уровни содержания этана и пропана в воздухе над Красным морем были в 40 раз выше, чем прогнозировалось, даже с учетом региональных антропогенных выбросов.

Вся надежда на леса и поля: ученые пытаются усилить поглощение парниковых газов

Группа проанализировала возможные источники газовых выбросов, в том числе от транспорта, сельского хозяйства, сжигания биомассы и производства электроэнергии из углеводородов. Однако они пришли к неожиданному выводу: эти два газа выделяются из естественных подземных нефтяных и газовых резервуаров. Затем они переносятся потоками воздуха на поверхность, где смешиваются с другими парниковыми газами, закисью азота, который в больших количествах выбрасывался промышленными судами.

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Экология, Ученые, Парниковые газы, Парниковые выбросы.
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