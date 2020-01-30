У человечества появился "конкурент": найден природный источник парниковых газов

Новости экологии:Ученые обнаружили огромный природный источник парниковых газов на дне Красного моря.

Согласно выводам ученых, газы просачиваются из вод рядом с курортами и портами нескольких стран, включая Египет, Израиль, Иорданию и Саудовскую Аравию. Затем они смешиваются с выбросами от промышленного судоходства и превращаются в загрязняющие вещества, которые очень вредны для здоровья человека.

Ближний Восток содержит более половины мировых запасов нефти и газа. Интенсивная эксплуатация ископаемого топлива, которая происходит там, приводит к выбросу в атмосферу огромного количества газообразных загрязнителей.

Во время экспедиции 2017 года исследователи из Химического института Макса Планка заметили, что уровни содержания этана и пропана в воздухе над Красным морем были в 40 раз выше, чем прогнозировалось, даже с учетом региональных антропогенных выбросов.

Группа проанализировала возможные источники газовых выбросов, в том числе от транспорта, сельского хозяйства, сжигания биомассы и производства электроэнергии из углеводородов. Однако они пришли к неожиданному выводу: эти два газа выделяются из естественных подземных нефтяных и газовых резервуаров. Затем они переносятся потоками воздуха на поверхность, где смешиваются с другими парниковыми газами, закисью азота, который в больших количествах выбрасывался промышленными судами.