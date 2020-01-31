Подводное таяние ледников оказалось интенсивнее

Новости экологии:Оказалось, что процесс таяния сильно связан с подводными течениями и приливающей к леднику водой.

Группа американских ученых изучила океанические воды рядом с 30-километровым ледником Леконт на Аляске. Оказалось, что скорость его таяния превышает рассчитанные ранее показатели. О своей работе ученые сообщили в журнале Geophysical Research Letters.

Эта работа является продолжением исследования, в ходе которого ученые измерили скорость таяния ледника, направив на него сонар с корабля. Ученые обнаружили, что скорость плавления льда намного выше, чем ожидалось, но не могли объяснить, почему. В новой работе исследователи из Университета Ратгерса, Аляскинского и Орегонского университетов решили разобраться в движущей силе этих процессов с помощью беспилотных каяков.

Выяснилось, что вблизи ледников происходят два вида таяния. Там, где пресная вода стекает к основанию ледника из поверхностной зоны, ее мощные потоки приводят к плавлению льда. Другой вариант — нижняя часть ледника может плавиться под действием приливающей к ней воды. Исследователи выяснили, что темп такого таяния значительно — в 100 раз — выше, равно как и доля в общем объеме талой воды.

До проведенного исследования ученые имели мало прямых измерений скорости таяния ледников посредством прилива воды и должны были полагаться на непроверенную теорию для получения оценок и моделирования взаимодействия океана и ледника.

Результаты исследований бросают вызов этим теориям. Новая работа является шагом к лучшему пониманию подводного таяния — процесса, который должен быть лучше представлен в следующем поколении моделей, оценивающих повышение уровня моря и его последствия.