Сибирская тайга смещается в Арктику: в чем причина?

Новости экологии:Смещение таежных лесов в Западной Сибири в сторону высоких широт зафиксировано финскими метеорологами.

По мнению специалистов, потепление климата, вызванное усилением активности Солнца, сильнее всего заметно в полярных областях планеты. Особенно устойчивый рост температур наблюдается на Севере Евразии, из-за чего за последние 40 лет происходит широтное смещение ландшафтов в сторону Северного полюса на 100-150 километров. Тайга поднимается в высокие широты, где раньше была тундра.

Было замечено, что площадь тундры в горах последнее время значительно сокращается за счет наступления лесов. При этом на равнинах активного движения на север у деревьев, в отличие от кустарников, ученые не фиксируют. Растения не успевают за движением климата, они очень медленно двигаются – примерно на 1 метр в год. На равнине продвижения сильного нет, но увеличивается густота древостоев. И если 100 лет назад хотя бы 1 ель росла среди лиственниц, то сейчас это уже настоящий ельник.

Ель активно продвигается в горную тундру, тем самым, вытесняя кустарниковую растительность и травянистые виды, например, голубику. Особенно это заметно в горах Южного Урала. Получается, что в тундровые сообщества начинают внедряться лесные и лесолуговые виды травянистых растений.

На ландшафты Севера непосредственно влияют два физических объекта, определяющих микроклимат - планетарный пограничный слой атмосферы и мерзлота. И тот и другой выполняют роли экранов, регулирующих потоки вещества и энергии.